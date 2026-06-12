Carballo (A Coruña) contará con un nuevo centro social financiado por la Fundación Amancio Ortega

La Fundación Amancio Ortega ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Carballo para impulsar la construcción y el equipamiento de un nuevo centro de referencia para entidades sociales, una actuación que contará con una inversión de 7,8 millones de euros y que dará respuesta a una demanda histórica del tejido asociativo local.

El proyecto, según ha explicado Europa Press, se desarrollará en una parcela municipal de 1.620 metros cuadrados situada en la calle Vázquez de Parga, en la confluencia con las calles Darwin y Mendel. El edificio será promovido por el propio Ayuntamiento, que asumirá la gestión integral del proceso, mientras que la Fundación financiará íntegramente tanto la construcción como el equipamiento.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ha destacado la relevancia del acuerdo y el impacto que tendrá en el municipio: "Con este convenio, Carballo da un salto cualitativo histórico en la atención social. Este nuevo edificio no es solo una infraestructura de vanguardia, sino que será el corazón en el que se unificarán el cuidado, la solidaridad y el apoyo mutuo para todos los vecinos de Carballo y de la comarca de Bergantiños".

El inmueble deberá iniciar sus obras en un plazo máximo de 18 meses y estar completamente finalizado y operativo en un periodo no superior a cuatro años, con la condición de mantener un uso social y asistencial durante al menos 15 años.

El diseño del futuro centro ha sido elaborado por LCG Estudio de Arquitectura, ganador del concurso de ideas organizado por el Ayuntamiento con la colaboración del COAG. El espacio está concebido para albergar distintos servicios sociales, entre ellos un centro de día para personas con alzhéimer, el Centro de Información á Muller (CIM), entidades dedicadas a la atención del autismo, prevención de adicciones y lucha contra la exclusión social, además de salas multiusos para asociaciones locales.

El nuevo equipamiento aspira a convertirse en un punto neurálgico de atención social en la comarca, concentrando recursos y mejorando la coordinación entre entidades.