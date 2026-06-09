Los empresarios de Galicia reclaman más protagonismo para la empresa y alertan de los retos en 2026

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha celebrado en Santiago de Compostela su asamblea general, un encuentro en el que ha hecho balance del último ejercicio y ha fijado las prioridades del tejido empresarial gallego de cara al segundo semestre de 2026. La clausura contó con representantes institucionales de la Xunta, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Santiago.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha defendido la necesidad de que "la empresa vuelva a ocupar el lugar central que le corresponde en cualquier estrategia de progreso económico y social", reclamando un mayor apoyo a la inversión, la industria, las infraestructuras y el emprendimiento como ejes clave de competitividad.

Durante su intervención, Vieites ha advertido de que Galicia se enfrenta a un escenario marcado por la desaceleración económica europea, la incertidumbre geopolítica y la transformación energética y tecnológica, aunque ha puesto en valor la capacidad de adaptación del tejido empresarial gallego, compuesto mayoritariamente por pymes y autónomos.

Uno de los principales focos del discurso ha sido la necesidad de reforzar las infraestructuras estratégicas. La patronal considera prioritario avanzar en las redes energéticas, el despliegue renovable y proyectos como el Corredor Atlántico, las conexiones ferroviarias con los puertos gallegos y la alta velocidad con Portugal, además de mejorar las grandes vías de comunicación internas. "La reindustrialización de Galicia solo será posible si disponemos de energía suficiente y un entorno favorable para la inversión", ha señalado Vieites.

La CEG también ha puesto el acento en la necesidad de un marco regulatorio más ágil y predecible, con menos cargas administrativas y mayor seguridad jurídica. En este sentido, ha advertido de que la capacidad emprendedora existe en Galicia, pero requiere un entorno que facilite la creación y el crecimiento de proyectos empresariales.

Cubrir vacantes y absentismo laboral

Otro de los asuntos abordados ha sido la dificultad para cubrir vacantes en distintos sectores y el impacto del absentismo laboral. Según los datos expuestos, el coste del absentismo por incapacidad temporal por contingencias comunes habría superado los 1.770 millones de euros en Galicia entre prestaciones y costes empresariales, con un aumento del 123,18% entre 2018 y 2025, además de una duración media de las bajas superior a la media nacional.

Por ello, la organización ha reclamado una mayor coordinación entre administraciones, sistema sanitario, mutuas y empresas para mejorar la gestión de las bajas y facilitar reincorporaciones más ágiles cuando sea posible.

La asamblea también ha subrayado la importancia de aprovechar el nuevo ciclo de financiación europea para impulsar la modernización del tejido productivo gallego, así como de mantener una política de cohesión que atienda las particularidades territoriales y refuerce sectores como la industria, la logística, la energía o la economía azul.

Vieites ha cerrado su intervención apelando a la colaboración entre agentes económicos e institucionales y ha defendido que "no hay empleo de calidad sin inversión, no hay bienestar sostenible sin empresas competitivas y no hay futuro para Galicia sin una economía fuerte, abierta y dinámica".