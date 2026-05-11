Las cifras de récord que la gallega Nauterra alcanzó al cumplir los 85 años

Nauterra, la antigua Grupo Calvo, registró en 2025 los mejores resultados económicos de su historia. Las cifras de máximos llegan a la comercialización de 115.882 toneladas de conservas y aceite de oliva, un 9,4% más que en el ejercicio anterior.

Otros dos datos de los que informa la empresa de alimentación especializada en conservas de pescado son sus ventas, de 765 millones de euros, lo que representa un incremento anual del 5,2%; y el beneficio bruto de explotación, el Ebitda, que creció un 25% y se situó en 80 millones de euros.

“Desempeño sobresaliente" en todas sus áreas, "fortaleza" de sus marcas, "diversificación geográfica" y "optimización de la operativa industrial y pesquera", explican los resultados de Nauterra, destaca la compañía de Carballo (A Coruña).

Brasil, añade la empresa, se mantiene como el mercado más importante en términos de volumen, seguido de España, Italia, Centroamérica, Argentina y los mercados internacionales.

El consejero delegado de Nauterra, Mané Calvo, subraya que 2025 ha sido un año "extraordinario" que consolida el modelo de negocio y crecimiento de la empresa: "Celebrar 85 años con resultados récord es el mejor reconocimiento al esfuerzo de nuestros equipos y a la confianza de millones de consumidores. La optimización de la flota, la disciplina operativa y la fortaleza de nuestras marcas nos preparan para seguir creciendo de forma rentable y sostenible en nuestros mercados clave".

Un aniversario especial

En España, Calvo se consolida como la marca de fabricante líder en atún y mejillón en conserva, siendo la sexta marca de alimentación con mayor crecimiento en penetración, al sumar 380.000 nuevos hogares en 2025. La empresa señala que la marca mantiene su liderazgo en Centroamérica, "donde continúa siendo la opción preferida por los consumidores".

En Brasil, Gomes da Costa aumenta su liderazgo en las categorías de atún y sardina, mientras que en Italia, Nostromo afianza su posición como segunda marca del mercado y consolidan su crecimiento sostenido en uno de los países más competitivos de Europa.

En cuanto a la flota de Nauterra, el buque Montelape se trasladó del Atlántico al Pacífico, y desinvirtió en la actividad de transporte de mercancías, optimizando así su estructura marítima. Por tanto, la flota de la compañía queda conformada por ocho barcos: tres atuneros que operan en el Pacífico, además de otros tres atuneros y dos buques de apoyo en aguas del Atlántico.

El año pasado también fue relevante en el ámbito corporativo y organizativo. Nauterra anunció el nombramiento de Diego Otero como nuevo director financiero con el objetivo de fortalecer su estructura organizativa para enfrentar los retos actuales del mercado y seguir con su plan de expansión a largo plazo.

Además, en 2025 Nauterra incrementó su plantilla en más de un 5%, hasta alcanzar los 5.454 empleados al cierre del ejercicio, lo que refleja el crecimiento sostenido del grupo empresarial.