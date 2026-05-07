Carolina González Chas, abogada: "En Galicia hay grandes procesos concursales y de reestructuración"

A Coruña acoge hoy, jueves, y mañana, viernes, una nueva cita de referencia para la abogacía empresarial española con la celebración del III Encuentro Nacional de Secciones Colegiales de Derecho Mercantil y Concursal. El evento reunirá a profesionales de todo el país para analizar los principales desafíos jurídicos a los que se enfrentan las empresas.

Organizado por el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña junto al Consejo General de la Abogacía Española, el encuentro se celebrará en la sede de Afundación ABANCA bajo el lema ‘El derecho que transforma la empresa’. La convocatoria refuerza su papel como uno de los principales foros en España en el ámbito mercantil y concursal.

El encuentro reforzará la visibilidad de la abogacía mercantil gallega, en un momento de alta actividad en reestructuraciones e insolvencia. Galicia no solo está preparada para afrontar los retos actuales en materia concursal, sino que vive un momento de especial dinamismo, con numerosos procedimientos en marcha.

En este contexto, la celebración del encuentro en A Coruña permitirá dar visibilidad al trabajo de los profesionales gallegos y fomentar el intercambio de criterios en un ámbito cada vez más relevante para las empresas, tal y como nos cuenta Carolina González Chas, presidenta de la Sección de Reestructuración, Insolvencia y Segunda Oportunidad del Colegio de Abogados de A Coruña y organizadora del encuentro.

¿Qué supone para A Coruña acoger un evento de referencia nacional como este y qué impacto espera que tenga en la abogacía gallega?

Desde la perspectiva de la sección de derecho concursal de reestructuración y segunda oportunidad del colectivo de A Coruña, es una honra que nos hayan seleccionado para acoger la tercera edición. Es un encuentro itinerante de secciones de derecho mercantil y concursal de los colegios de abogados de España. En este caso, y a raíz de haber acogido nosotros esta tercera edición, van a participar profesionales tanto del colegio de A Coruña, Vigo, Ourense y Lugo y también hemos tratado de fomentar la participación como ponentes de más miembros de nuestra sección. Entonces, en ese sentido, la visibilización de profesionales del ámbito mercantil y concursal de Galicia es evidente a través de ese formato.

Galicia tiene un tejido empresarial muy específico, con peso del sector marítimo, energético y pymes. ¿Cómo se reflejan estas particularidades en los debates de este evento?

Realmente el debate es más de carácter técnico-jurídico, quizás como más se pueda reflejar ese análisis de determinados pasos concretos que puedan surgir a lo largo de las ponencias, porque en Galicia sí es verdad que ha habido grandes procesos concursales y grandes procesos de reestructuración ahora recientemente.

¿Crees que la abogacía mercantil gallega está bien posicionada para afrontar los retos actuales en reestructuración e insolvencia?

Sí, desde luego. Prueba de ello es la cantidad de procedimientos que está habiendo. En A Coruña, Vigo y Pontevedra hay en marcha procesos muy importantes.

La Ley de Segunda Oportunidad ocupa un lugar destacado en el programa. ¿Está funcionando realmente como un mecanismo eficaz para particulares, autónomos y empresas ?

Sí, está funcionando. De hecho, ha invertido los porcentajes de los procedimientos y ahora a nivel nacional el mayor número de procedimientos son de segunda oportunidad. Otra cuestión que hay que tener en cuenta ahora es cómo incide en el presente y el futuro del mecanismo, pues las recientes sentencias del Tribunal Supremo en febrero del 2026 que quiere regular en mayor medida cómo debe operar ese mecanismo.

¿Cuáles son los principales obstáculos que siguen encontrando los deudores para acogerse a la segunda oportunidad?

Se trata de cumplir una serie de requisitos que permitan acreditar que el deudor puede acogerse al mecanismo de segunda oportunidad y lograr la exoneración de sus deudas. En este sentido, el Tribunal Supremo ha afinado el criterio, detallando qué tipo de requisitos, documentación e información deben acompañar a la solicitud.

En términos más coloquiales, lo que se busca es evitar situaciones en las que el deudor pide la exoneración sin tener claro cuánto debe, a quién o en qué condiciones. Ahí es donde se sitúa el núcleo del debate: en exigir un mayor rigor y soporte documental para poder acceder a este mecanismo.

Desde tu experiencia, ¿existen diferencias relevantes entre los problemas jurídicos de las empresas gallegas y los del resto de España?

No, yo creo que cada día el mundo está más globalizado y además tenemos de empresas gallegas muy potentes a nivel nacional e internacional. Singularidades, quizás en el ámbito más de la dirección y la administración porque tengamos un paradigma de empresa familiar, puede que sí. Eso afecta a la toma de decisiones, al relevo generacional...

Los “Duelos Jurídicos” han convertido el debate técnico en un formato casi escénico. ¿Cómo surgió esta idea y por qué crees que ha tenido tanto éxito?

Los traemos heredados de las dos ediciones anteriores en Zaragoza y Málaga, y siempre han sido un éxito. Básicamente se escoge un tema de actualidad en materia mercantil, concursal, reestructuración y dos compañeros se baten en duelo, sobre esa materia: uno va a defender una postura y el otro su contraria, y al finalizar el duelo, a través de una herramienta de encuesta con un código QR, vamos a votar quién nos ha gustado más.

¿Qué destacarías de la programación de este año?

Todo el programa en su conjunto es un éxito. Tenemos las conferencias inaugurales, impartidas por la profesora Juana Pulgar y por Cayetana Lado, que son verdaderas expertas en el ámbito de la reestructuración. De hecho, Cayetana Lado, además es originaria de A Coruña, por lo cual la vamos a homenajear aquí en su casa con mucho orgullo.

Y continuamos con los recorridos mercantil y concursal, que cada uno tiene sus ámbitos de interés, y van a estar defendidos por compañeros que son verdaderas primeras espadas a nivel nacional de sus respectivas materias. El segundo día hacemos una breve presentación que nos va a acompañar el presidente del Consejo General de la Abogacía. A continuación, una nueva conferencia magistral, en este caso la de Cayetana, un relatorio para resumir el contenido de todas las ponencias del día anterior en los dos recorridos y finalmente un proceso de la actualidad jurisprudencial y los duelos.

A nivel personal, ¿qué le gustaría que se llevasen los profesionales que visitan A Coruña por primera vez, tanto a nivel jurídico como de la propia ciudad?

A nivel jurídico, jurídico, desde luego pertenecemos a un sector de especialización relevante en el ámbito de la empresa, como es el derecho mercantil y el derecho concursal de reestructuración. Todos los que trabajamos en este ámbito tenemos una formación consolidada y el espíritu de este encuentro es el compartir experiencias, vivencias, criterios, opiniones... criterios jurisprudenciales de unas y otras plazas, o formas de verlo o de trabajar, y eso es lo más enriquecedor, más allá de lo estrictamente técnico. Y desde luego lo que espero es que te lleven una imagen agradable de la ciudad.