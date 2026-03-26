El proyecto de un grupo de estudiantes de Coristanco (A Coruña), finalista de GIRA Jóvenes Coca-Cola

EFA Fonteboa ha abordado uno de los grandes retos estructurales de Galicia

El Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, en Coristanco (A Coruña), se ha situado entre los finalistas de la XIV edición de GIRA Jóvenes, el programa de formación y empleabilidad impulsado por Coca-Cola Europacific Partners.

El proyecto gallego ha destacado por su enfoque en uno de los grandes retos del territorio: la prevención y detección temprana de incendios forestales, con una propuesta tecnológica basada en drones autónomos.

Drones para vigilar el monte

El equipo de estudiantes ha diseñado un sistema de vigilancia forestal 360º que combina prevención y detección. Por un lado, permite elaborar mapas para identificar zonas de riesgo y mejorar la gestión del monte; por otro, incorpora tecnología térmica para detectar focos en tiempo real en momentos de mayor peligro.

La iniciativa responde a problemas habituales en Galicia, como la dispersión del territorio, el abandono forestal o la dificultad de vigilancia, factores que favorecen la propagación de incendios.

Talento gallego en un programa nacional

Aunque los proyectos ganadores han sido de Murcia y Sevilla, la presencia del centro de Coristanco entre los finalistas pone en valor el potencial del alumnado gallego de Formación Profesional para desarrollar soluciones innovadoras con impacto real.

El proyecto fue presentado en una gala celebrada en Madrid junto a otras siete iniciativas seleccionadas, donde los participantes defendieron sus propuestas ante un jurado especializado.

Formación con impacto real

El programa GIRA Jóvenes, impulsado por Coca-Cola, reúne a estudiantes de toda España para trabajar en proyectos con impacto social y territorial. En esta edición han participado más de 750 jóvenes de 28 localidades.

Además de la experiencia en la gala, los finalistas participarán en actividades con empresas vinculadas a la sostenibilidad y la innovación, en una iniciativa que busca fomentar la empleabilidad y el emprendimiento juvenil.