Breogán Park en A Coruña contará con un espacio de coworking de lujo operado por Spaces

El proyecto de Breogán Park en A Coruña avanza con la ampliación de su futuro espacio de coworking. International Workplace Group (IWG), líder mundial en espacios de trabajo flexible y propietario de marcas como Regus, Spaces, Signature o HQ, ha decidido reforzar su apuesta ampliando su proyecto y evolucionando el concepto inicial hacia su marca Spaces, su enseña más premium orientada a empresas innovadoras y entornos creativos.

El acuerdo firmado entre IWG y Breogán Park contempla incrementar la superficie del centro hasta aproximadamente 4.300 m², casi el doble de lo previsto inicialmente, lo que permitirá desarrollar uno de los mayores espacios de trabajo flexible del noroeste de España.

Este nuevo centro estará ubicado en la segunda planta del complejo y ofrecerá espacios de coworking, oficinas privadas, salas de reuniones, áreas creativas y zonas de networking, integrándose con el ecosistema de comercio, ocio, restauración, hoteles y wellness del proyecto.

La decisión de implantar Spaces responde a la evolución del proyecto y al posicionamiento de Breogán Park como nuevo distrito de actividad empresarial y servicios en A Coruña. Dentro del portfolio de IWG, Spaces se caracteriza por ofrecer entornos de trabajo más creativos, colaborativos y de mayor tamaño, dirigidos a startups, scale-ups y corporaciones que buscan espacios de trabajo inspiradores y flexibles.

Crecimiento del mercado de oficinas en Galicia

La ampliación del proyecto en Breogán Park se produce, además, en un momento de crecimiento del mercado de oficinas flexibles en Galicia. En los últimos meses, IWG ha reforzado su presencia en la ciudad con la incorporación de nuevos espacios de trabajo flexible, como el centro Regus Neurall Coruña, de aproximadamente 1.300 m².

El nuevo Spaces Breogán Park aspira a convertirse en el principal hub de trabajo flexible de la ciudad, integrando el entorno laboral con una oferta muy complementaria como es la oferta de restaurantes, el centro Metropolitan, el ocio, los hoteles y las tiendas, todo ello dentro de un proyecto urbano de usos mixtos con buena accesibilidad, transporte público y parking.

Según Daniel Pérez, country manager de IWG en España, "La evolución de nuestro proyecto en Breogán Park hacia la marca Spaces y la ampliación hasta 4.500 m² refleja la creciente demanda de espacios de trabajo flexibles de alta calidad en ciudades como A Coruña. Este nuevo centro se convertirá en un referente en el noroeste de España, ofreciendo a empresas y profesionales un entorno innovador, conectado y alineado con las nuevas formas de trabajo híbrido."

Por su parte, Iñigo Veiga, CEO de Pelayo Capital y propietario de Breogán Park, afirma que "La decisión de IWG de ampliar su presencia en Breogán Park y apostar por su marca premium Spaces confirma el atractivo del proyecto y el potencial de A Coruña como polo empresarial. Este nuevo espacio contribuirá a posicionar Breogán Park como el parque comercial y de usos mixtos urbano de referencia en España, una evolución de los parques y centros tradicionales que esperamos ver cada vez más a menudo".

El alcance incomparable de la red de IWG incluye aproximadamente 3.500 ubicaciones en más de 120 países y el 83% de las empresas de la lista Fortune 500 se encuentran entre nuestra creciente base de clientes.