Inditex cierra temporalmente tiendas en Argelia por problemas operativos

Inditex cierra temporalmente algunas de sus tiendas en Argelia, donde opera con 20 establecimientos franquiciados, por problemas operativos que han dificultado la renovación del stock en los puntos de venta, según han informado a EuropaPress en fuentes de la compañía.

Asimismo detallan que no se plantean abandonar dicho mercado y que trabajará para retomar la actividad "cuanto antes" en las tiendas clausuradas. "No se han cerrado todas las tiendas y no hay parón temporal de la actividad. De las 20 se han cerrado algunas, no todas", aclararon desde la compañía, cuyo franquiciado en Argelia es Azadea.

El cierre temporal de las tiendas en dicho país, según informa este jueves 'El Confidencial', se debe a la falta de agilidad en la tramitación de las licencias de importación para renovar los stocks en sus tiendas. Se estrenó en el país magrebí hace once años.

El grupo textil, que presenta sus resultados este miércoles, 11 de diciembre, no es la primera vez que adopta esta decisión, ya que también acometió cierres temporales en otros países como Ucrania, Israel o Venezuela.