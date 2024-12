Protesta de los trabajadores de Circet contra el ERE que afecta a 118 empleados en Galicia

Trabajadores de Circet se han concentrado este miércoles en la entrada del Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela, para mostrar su rechazo al ERE que afecta a más de 300 empleados, 118 de ellos en Galicia.

CIG - Archivo Investigadores sanitarios de Galicia amenazan con una huelga en enero

El secretario comarcal de Industria de la CIG en Compostela, Benedicto Blanco Lema, ha explicado que la empresa "lo que quiere es que trabajen a jornada partida" y por "producción", es decir, "que los trabajadores cobren por el número de altas que dan", lo que, según el representante sindical, supondría hacer "horas extra encubiertas".

A su vez, Blanco ha señalado que "no ve claro" que se tenga que hacer un ERE cuando tienen contabilizados "entre 40 y 70 personas en subcontratas" con unas condiciones "muy malas" y que "no reúnen las medidas de seguridad".

Así, ha asegurado que en la negociación "todo va ligado" a dos cuestiones: "o rebajar las condiciones o hacer despidos". En este contexto, ha detallado que hace ocho días trasladaron su situación a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, según ha destacado, "se comprometió a hacer algo", pero por el momento los trabajadores no ven "ningún avance". "La reforma laboral de Yolanda Díaz está dando los frutos que seguía dando la misma reforma que hizo el PP en su momento", ha lamentado Blanco.

Este viernes se celebra en Madrid la "última reunión" para negociar este ERE y la empresa, ha sostenido el representante de la CIG, "sigue en sus trece, diciendo que si hay un acuerdo a trabajar por puntos, entonces sí que está dispuesta a rebajar el número de despidos".

Debate en el Parlamento

Coincidiendo con esta protesta a las puertas del Parlamento, en la Cámara gallega el diputado del BNG, Ramón Fernández, ha preguntado al conselleiro de Emprego, José González, sobre la postura y las previsiones de la Xunta ante el expediente de regulación de empleo presentado por Circet.

El titular de Emprego ha lamentado la decisión de la compañía de presentar este ERE, pero ha insistido en que "la autoridad laboral competente es el Ministerio de Trabajo", ya que "tiene centro de trabajo en varias comunidades".

Por lo tanto, ha reiterado, "la tramitación del ERE le corresponde a la administración general del Estado". En esta línea, ha criticado que el Gobierno "tiene obligación de comunicarlo a las comunidades afectadas" algo que, según ha denunciado, "no se ha hecho".

En todo caso, ha manifestado que la Xunta solicitó el pasado 27 de noviembre información y, por el momento, "lo único" que se les trasladó es que "hay 118 personas afectadas en Galicia".

González se ha comprometido a "velar" porque la situación se resuelva "de la manera más favorable posible para los trabajadores gallegos".

En el marco de este debate parlamentario, el diputado nacionalista ha denunciado que la "verdadeira" intención de este ERE es "precarizar as condicións de traballo no sector das telecomunicacións". En este sentido, puso como ejemplo el caso de Santiago, donde se detectaron "varias persoas traballando sen estar dadas de alta na Seguridade Social"; o el de Lugo, donde quieren "despedir a metade do persoal propio da empresa cando o número de persoas traballando a través de contratas duplica ao persoal propio".

El diputado del BNG ha aprovechado para instar "a PSOE e a Yolanda Díaz a que deroguen a reforma laboral de Mariano Rajoy" que, en su opinión, no evita circunstancias como esta.