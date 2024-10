20 años de AV Nadal haciendo llegar los mejores productos a todos los hogares en A Coruña

AV Nadal conmemora su 20 aniversario, recordando sus inicios llenos de ilusión y una misión clara: brindar productos de calidad con una presentación cuidada. Durante estas dos décadas, la empresa ha trabajado de cerca con proveedores selectos, transformando productos en experiencias únicas.

Su misión es clara: apostar por lo de siempre. El valor de lo artesano, el producto gallego, materia prima de calidad y la creatividad gastronómica de nuestro país, España entera en una cesta.

AV Nadal es el proyecto personal de Ana Villar, la gerente de Villar Distribuciones que hace dos décadas que se embarcó en esta misión de acercar a las casas de todos los mejores productos de nuestra gastronomía. Hablamos con ella sobre la trayectoria de AV Nadal.

¿Cómo nace AV Nadal?

AV Nadal es el proyecto más personal de la distribuidora Villar Distribuciones. En esa época llevábamos principalmente distribución de bodegas y añadir alimentación resultó todo un acierto para hacer más especiales los regalos de Navidad, incorporando lo mejor de la gastronomía española.

¿Qué desafío recuerdas de los primeros años de la empresa? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como propietaria de Villar Distribuciones?

La incertidumbre. Intentar llegar a un número de clientes suficientes para hacer del proyecto una realidad. No nos conocían y tuvimos que ir poco a poco demostrando que éramos buenos y ofrecíamos calidad. Podíamos hacerlo. Teníamos la experiencia de la distribuidora como base que nos afianzaba y nos impulsaba para hacer un buen trabajo. Y teníamos la ilusión como motor.

¿Qué tipo de productos distribuyen y cuáles son los más demandados por sus clientes? ¿Cuál es vuestro producto estrella?

Principalmente bodegas tanto gallegas como de otras zonas de España, muchas muy conocidas y con gran demanda. Además, contamos con la distribución para A Coruña de jamones 5J y Extrem 100% bellota, producto estrella en Navidades y un verdadero símbolo.

¿Cómo elegís los productos que van a distribuir? ¿Qué criterios son importantes?

Los productos los elegimos siempre por la calidad y luego por la presentación. Un regalo tiene que tener la mejor imagen y luego disfrutarse. En AV Nadal, no solo buscamos ofrecer los mejores productos gourmet, sino que creemos en que las cosas perduren. Por eso cuidamos los gestos y los detalles, para que las experiencias cotidianas se conviertan en extraordinarias.

"La esencia de un regalo es el vínculo que se crea al compartirlo" Ana Villar

¿Cómo te aseguras de mantener el compromiso de la empresa con la calidad y la satisfacción del cliente en cada etapa de crecimiento?

Para nosotros es importantísima la calidad. Trabajamos con marcas comprometidas con la calidad para minimizar cualquier contratiempo. La satisfacción del cliente es nuestro objetivo. Nuestro cliente es el que regala y si nos confía sus regalos tiene que ser un servicio impecable. Porque solo hay una primera vez para todo y queremos estar a la altura de los ojos que nos miran.

Por Navidad confeccionáis experiencias en forma de cestas de Navidad que traen consigo verdaderos viajes gastronómicos y culturales, ¿no es así?

Cada cesta que confeccionamos es un viaje gastronómico. En todas intentamos que vaya algún producto de nuestra tierra ya que Galicia tiene muchísimo que ofrecer en bodega tanto en blancos como en tintos, en conservas, en dulces… Para sorprender y no pasar desapercibido.

Ayer celebrasteis vuestro 20 aniversario, al echar la vista atrás, ¿cuáles son las claves de aprendizaje que obtuvisteis estos años?

Cuando echo la vista atrás me parece increíble, me emociona pensar en los primeros clientes y pensar que aún siguen con nosotros. Esa lealtad es testimonio de nuestra dedicación. Es una gran responsabilidad y un orgullo pero también un aprendizaje constante para, cada año, ofrecerles novedades que en nuestro sector, tanto en bodega como de alimentación son constantes. Conjugando tradición e innovación.

20 aniversario de AV Nadal Quincemil

¿Cómo ves el futuro de las distribuidoras tradicionales en un mercado cada vez más orientado hacia las compras online?

Como te decía al principio de la entrevista, AV Nadal es un proyecto muy personal. Conocemos a nuestros clientes. Hablamos con ellos. Seguimos con esa filosofía. Les escuchamos y tratamos de que cada regalo lleve su esencia.

Detrás de cada regalo hay una huella porque las empresas, grandes o pequeñas, tienen su alma y la persona que se encarga de hacer los regalos debe de ir acorde a lo que esta representa.

¿Compras online? Prefiero escuchar a mi cliente y mirarle a los ojos. Nos entenderemos y sabré captar lo que busca. El avance es innegable, pero creo en la importancia de la conexión humana. Prefiero escuchar a mis clientes en persona, entender sus necesidades y ofrecer un servicio personalizado. La esencia de un regalo es el vínculo que se crea al compartirlo, algo que la automatización no puede replicar.

¿Dónde ves a AV Nadal dentro de otros 20 años?

Es una gran pregunta, pero para esta no tengo la respuesta. Es difícil pronosticar el futuro. Espero que sigamos celebrando momentos especiales junto a nuestros clientes. La verdadera esencia de nuestro trabajo no radica solo en el producto, sino en las relaciones que construimos. Porque al final lo que realmente importa no es solo el regalo, sino el compartirlo, que es la medida de la felicidad.