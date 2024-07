Patricia Argerey deja su cargo tras siete años como directora de la Axencia Galega de Innovación

Patricia Argerey, directora durante más de siete años de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), abandona su cargo en la administración para comenzar en un nuevo puesto en la tecnológica Oesía, grupo madrileño dedicado a la ingeniería digital.

Según desvela el diario de Economía Digital Galicia, la doctora lucense, licenciada en Economía en la Universidad Complutense de Madrid, recibió luz verde de la Xunta para poder desembarcar en la compañía, al no apreciarse incompatibilidades entre su cargo como directora de GAIN y el puesto que ahora ya desempeña en la nueva empresa.

Oesía es conocido por sus trabajos como proveedor tecnológico con las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado. A finales del pasado año inauguró una nueva sede en Galicia en la Zona Franca de Vigo. De hecho, Economía Digital ha confirmado que la exdirectora de la Axencia de Innovación ya trabaja con ellos.

Ante ello, Argerey ya había anunciado hace meses su marcha de Axencia Galega de Innovación. En un post compartido en la red social Instagram, relataba lo siguiente: "Hoy finaliza la etapa más fructífera de mi vida profesional. Han sido casi 15 años dedicados a la Xunta de Galicia y más de 7 en la Axencia Galega de Innovación. Una oportunidad que agradezco enormemente porque no hay mayor orgullo que trabajar para Galicia y a ello me he dedicado con la máxima intensidad y compromiso. Confío en haber dejado alguna huella en nuestro ecosistema de #ciencia e #innovación gracias a los aciertos de muchas personas. La lista de logros de nuestro ecosistema es larga y seguro que seguirá creciendo en el futuro".