CCOO, Fetico y ARTE logran acuerdo sobre el convenio estatal del comercio textil, que incluye a Galicia

La Asociación Retail Textil España (ARTE) y las organizaciones sindicales CC.OO. y Fetico han alcanzado un acuerdo sobre el texto definitivo del que será el primer Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil.

El acuerdo, que Fetico ha calificado de "hito histórico en la negociación colectiva en España", fue alcanzado en la noche de este miércoles tras una larga jornada de conversaciones y más de dos años de negociaciones.

Según han informado las organizaciones sindicales en sendos comunicados, este convenio consolida y mejora las condiciones laborales de más de 120.000 empleados en toda España en un sector que hasta ahora estaba fragmentado en decenas de convenios provinciales.

En este sentido, CC.OO. ha destacado que se trata de un marco que "asegura el mantenimiento de garantías clave de los marcos provinciales, unifica condiciones e introduce mejoras sustanciales en materias como la jornada, la conciliación y las retribuciones".

El sindicato presentará este jueves en un encuentro informativo en su sede nacional los principales contenidos del acuerdo, su alcance laboral y las mejoras incorporadas para las personas trabajadoras del sector.

Por su parte, ARTE --integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda-- ha destacado que se trata de "un paso muy relevante para el sector", que sienta "las bases para la firma del convenio en los próximos días".

Para la patronal textil, este acuerdo "permitirá dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro.

Vacaciones, tablas salariales, contratación

Entre otras medidas, el acuerdo incluye la reducción progresiva de la jornada anual, estableciéndose en 1.770 horas para 2026, 1.760 horas para 2027 y 1.740 horas para 2028.

En relación a los salarios, establece tablas salariales según el grupo profesional y, para los años 2027 y 2028, se ha pactado un incremento salarial del 3% anual, con una cláusula de revisión adicional del 1% si la inflación supera el 3%. Asimismo, el "Plus Ad Personam" subirá un 4% para quienes no tengan incremento salarial en 2026.

Asimismo, se garantizan ocho fines de semanas libres en 2026, 10 en 2017 y 11 en 2028, con al menos uno al trimestre. Para el descanso semanal, se establecerán dos días de descanso para centros de más de seis personas. Para el resto de centros, será de un día y medio, disfrutando de tres días consecutivos si la prestación de servicios es continuada durante ocho días.

También se establece un periodo de 31 días de vacaciones anuales y se garantiza la posibilidad de disfrutar de 21 de estos días en el turno de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre).

El contrato indefinido, prioritario

Por otro lado, en cuanto a la contratación, el acuerdo "aborda la precariedad limitando el uso de contratos temporales y modelos de contratación precarios y garantiza mínimos de prestación", según ha explicado CCOO en un comunicado.

Por su parte, Fetico ha subrayado que el pacto alcanzado regula "estrictamente" la parcialidad no deseada y fija un mínimo de 24 horas semanales para los contratos a tiempo parcial, eliminando prácticas de parcialidad abusiva.

Además, se fortalecen las horas complementarias, permitiendo a los trabajadores consolidarlas como jornada estructural si así lo desean, promoviendo previsibilidad y estabilidad laboral.

El convenio priorizará el contrato indefinido como norma general e incluye modalidades de tiempo completo, tiempo parcial y fijo discontinuo, con regulaciones más garantistas para evitar precariedad encubierta.

En el caso de los fijos discontinuos, se ha decidido que deberán tener un mínimo de 180 días de llamamiento al año, de los cuales al menos 90 serán consecutivos. Además, los llamamientos adicionales deben organizarse con un aviso mínimo de 15 días consecutivos, evitando que el empleo se fragmente en días sueltos sin continuidad.

"Este enfoque consolida el principio de empleo estable y de calidad, alineado con los estándares europeos de protección laboral, y asegura que todos los trabajadores puedan planificar su vida personal y profesional con mayor seguridad", resaltan desde Fetico.

Además, se mantiene y amplía la regulación de descansos retribuidos, así como el trabajo en domingos, que tendrá un plus de 55 euros y festivos, que tendrá un plus de 80 euros.

"Este acuerdo unifica y simplifica la normativa sectorial, aporta seguridad jurídica, establece límites claros a la jornada y a la parcialidad, y mejora la previsión de los horarios, consolidando derechos existentes y creando un marco laboral más equitativo y transparente", han subrayado desde Fetico.