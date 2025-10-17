Cuenta atrás para MercaNaVila, los bonos para el comercio local para pueblos de la provincia de A Coruña

Los pueblos de la provincia de A Coruña están a punto de recibir una inyección de vitalidad. El programa MercaNaVila de la Diputación de A Coruña comienza la semana que viene, con el objetivo de dinamizar su comercio local. La iniciativa está destinada a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes e incluye bonos de hasta 100 euros para los clientes.

Este programa, por lo tanto, se pondrá en marcha en la práctica totalidad de los ayuntamientos de la provincia, exceptuando las ciudades de A Coruña, Ferrol y Santiago, municipios de sus alrededores como Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Narón y Ames, y también los pueblos más grandes de la provincia como Carballo y Ribeira. El resto de municipios son aptos para la iniciativa.

La Diputación invertirá 6 millones de euros en la puesta en marcha del programa y los bonos, y el objetivo es lograr movilizar hasta 20 millones de euros en ventas en comercio local de los pueblos de la provincia.

Hasta el 20 para apuntarse, desde el 20 para consumir

Hay localidades que ya han anunciado que se apuntan y fomentarán el programa como Betanzos (que ya cuenta con 38 comercios adheridos), Ortigueira o Cee, y el resto de comercios tienen hasta el 20 de octubre a las 9:00 horas para apuntarse al programa. Los clientes podrán solicitar la descarga de los bonos justo a continuación, desde el 20 de octubre a las 9:00 horas.

La manera de articularlo y hacerlo es a través de una web abierta para la ocasión donde tanto comercios como clientes pueden apuntarse al programa. En el momento de escribir estas líneas hay ya 777 tiendas de la provincia apuntadas en el programa.