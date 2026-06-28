“Cero escusas”, la nueva campaña con la que Sogama pretende desmontar mitos y desinformaciones en torno al reciclaje

Sogama impulsa la campaña “Cero escusas” para combatir la desinformación y fomentar el reciclaje en Galicia, acompañada de nuevas herramientas digitales como un chatbot y el buscador “Onde vai?”

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Con el lema “Cero escusas”, la nueva campaña de Sogama tiene por objeto activar conductas reales entre la población con las que propiciar el reciclaje, así como desmontar mitos y desinformaciones asentadas que muchas veces impiden o limitan la participación del ciudadano, generando un sentimiento de apatía y desconfianza hacia la correcta separación de residuos en origen.

El cumplimiento de los exigentes objetivos europeos apremia y el tiempo disponible se reduce. En mayor o menor medida, la población dispone de la información y es conocedora de las pautas que debe seguir para colaborar en el reciclaje, pero muchas veces recurre a argumentos y pretextos, ya afianzados en la calle, con los que justifica su inacción. Los más habituales: “No tengo sitio en casa”; “Para qué voy a separar si luego lo mezclan todo”; “No sé dónde debe ir cada residuo”; “No tengo tiempo”; “Ya pago impuestos para que separen las plantas”; o “Genero poca basura y no tiene sentido que separe”, entre otros.

De excusas a oportunidades

La campaña pretende convertir estas excusas, que actúan como barreras, en oportunidades, y lo hace dándoles visibilidad, desmontándolas y sustituyéndolas por información clara sobre una realidad bien distinta. Trabaja así en el concepto de corresponsabilidad para que cada uno de nosotros aporte su grano de arena.

De esta forma, a través de una serie de recursos tales como una landing page, vídeos, cuñas radiofónicas y banners, se proporciona información para mejorar el conocimiento del sistema de recogida selectiva de residuos en Galicia y disminuir errores en la separación de los mismos. También para incrementar el uso de contenedores específicos y otros servicios municipales, reforzar la percepción de utilidad del gesto individual y, sobre todo, vincular la segregación de residuos con orgullo colectivo y mejora del medio ambiente.

Tras relatar las excusas más habituales, que comienzan con “É que…”, utilizando el lenguaje habitual de la calle y disminuyendo resistencia al mensaje, acto seguido se procede a desmontarlas. En consecuencia, “Cero escusas” no apela a grandes discursos genéricos, sino a pequeños cambios de comportamiento a nivel individual que son perfectamente viables y absolutamente necesarios para avanzar en el camino de la economía circular.

Personajes cercanos

Para reforzar la cercanía de los mensajes, la campaña ha creado unos personajes estilo cartoon como recurso narrativo y visual. Es el caso de Breixo, Yesenia, Sabela, Xiana, Yonatan, Vivian, Iago, Aldán, Mariña y Mariana, que bien pudieran ser nuestro vecino, prima, jefe, amiga o cuñado, es decir, personas de nuestro entorno con ciertas reticencias a contribuir al reciclaje que esta iniciativa echa por tierra.

Todos somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. No hay excusas para ello. La Galicia que quieres comienza en ti. Separa mejor y contribuye a cuidar de lo tuyo.

ChatBot Sogama

ChatBot y Onde Vai

Además, en su firme compromiso con la transparencia, el diálogo constructivo con los grupos de interés y la colaboración con los distintos colectivos sociales para avanzar hacia una gestión más sostenible y circular de los residuos municipales, Sogama ha implantado en su página web www.sogama.gal un chatbot (asistente conversacional basado en inteligencia artificial) con el objetivo de mejorar la atención digital a los internautas y facilitar el acceso a información de su interés.

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización abordado por esta empresa pública dentro de su plan estratégico 2025-2030, que tiene como uno de sus ejes prioritarios la transformación digital, tanto a nivel industrial (a través de la robotización) como administrativo y ahora también en el ámbito de la comunicación externa.

Consciente de que la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas está evolucionando hacia modelos de atención más inmediatos, accesibles y disponibles, Sogama pretende ser también un instrumento de ayuda para los visitantes de su sitio web y resolver al momento sus dudas, proporcionándoles los datos que demandan sin necesidad de que naveguen por múltiples apartados. Asimismo, quiere tomar buena nota de sus reflexiones, inquietudes y propuestas, que a buen seguro serán de gran utilidad para una mejor orientación de su estrategia empresarial.

Ante el elevado número de consultas, tanto de particulares como de entidades de diversa índole, que la compañía recibe diariamente a través de distintos canales, y que van desde asuntos referentes a su propia estructura interna y funcionalidades hasta el contenedor de destino de un determinado residuo, la Sociedade Galega do Medio Ambiente ha decidido poner en marcha este proyecto con el principal objetivo de dar contestación inmediata a preguntas frecuentes, valiéndose para ello de un servicio de atención permanente las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Asimismo, permitirá canalizar de forma ordenada dudas complejas y mejorar el acceso a la información de utilidad: prevención y reducción de la generación de residuos en origen, separación de los materiales en función de sus características y correcto depósito en el contenedor adecuado, e importancia de la participación de la población en el sistema de reciclaje y en la transición hacia un modelo de economía circular que ponga fin a las malas prácticas de usar y tirar, y que vele por la transformación de residuos en recursos.