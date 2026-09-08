Navantia busca trabajadores en Galicia: últimos días de inscripción y todas sus vacantes

Navantia, empresa española referente en construcción naval militar y civil, ha publicado 32 anuncios de empleo el pasado 25 de agosto y otro el 29 de agosto, todos ellos con plazo de inscripción abierto hasta el 15 de septiembre a las 12:00 horas. Todos ellos para el centro productivo de Ferrol.

En estos momentos, Navantia busca nuevas incorporaciones a su equipo de la sede en Ferrol de diferentes perfiles de ingeniería, así como responsable de seguridad industrial, especialista en compras, especialista Controller Económico o especialista para PMO de Programas, entre otros.

Últimos días de plazo de las vacantes de empleo en Navantia

Navantia amplía su plantilla en Ferrol con nuevas oportunidades laborales dirigidas a profesionales de ingeniería naval, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica y telecomunicaciones. También hay puestos para titulados en el ámbito económico-empresarial y otras titulaciones universitarias.

Si te interesa formar parte de una empresa referente en construcción naval militar y civil, quedan muy pocos días para que se termine el plazo de inscripción: el próximo martes 15 de septiembre a las 12:00 horas es la fecha final.

El proceso de inscripción debe realizarse a través de la web de empleo de Navantia, en este enlace.

33 anuncios de empleo con inscripción hasta el 15 de septiembre

Estos son todos los anuncios de empleo disponibles en Navantia a fecha de 8 de septiembre de 2026: