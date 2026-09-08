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Navantia busca trabajadores en Galicia: últimos días de inscripción y todas sus vacantes
Navantia tiene ahora mismo 33 anuncios de empleo cuyo plazo de inscripción termina el 15 de septiembre a las 12:00 horas
Más información: Navantia busca trabajadores en Galicia: estas son las vacantes disponibles y cómo inscribirse
Navantia, empresa española referente en construcción naval militar y civil, ha publicado 32 anuncios de empleo el pasado 25 de agosto y otro el 29 de agosto, todos ellos con plazo de inscripción abierto hasta el 15 de septiembre a las 12:00 horas. Todos ellos para el centro productivo de Ferrol.
En estos momentos, Navantia busca nuevas incorporaciones a su equipo de la sede en Ferrol de diferentes perfiles de ingeniería, así como responsable de seguridad industrial, especialista en compras, especialista Controller Económico o especialista para PMO de Programas, entre otros.
Últimos días de plazo de las vacantes de empleo en Navantia
Navantia amplía su plantilla en Ferrol con nuevas oportunidades laborales dirigidas a profesionales de ingeniería naval, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica y telecomunicaciones. También hay puestos para titulados en el ámbito económico-empresarial y otras titulaciones universitarias.
Si te interesa formar parte de una empresa referente en construcción naval militar y civil, quedan muy pocos días para que se termine el plazo de inscripción: el próximo martes 15 de septiembre a las 12:00 horas es la fecha final.
El proceso de inscripción debe realizarse a través de la web de empleo de Navantia, en este enlace.
33 anuncios de empleo con inscripción hasta el 15 de septiembre
Estos son todos los anuncios de empleo disponibles en Navantia a fecha de 8 de septiembre de 2026:
- Ingeniero/a especialista IT en Herramientas de Ingeniería (Teamcenter)
- Responsable de Seguridad Industrial de Ría de Ferrol
- 4 vacantes de Titulado/a superior especialista en compras
- Ingeniero/a especialista para el área Comercial de Reparaciones
- 9 vacantes de Ingeniero/a especialista para el área de producción
- Ingeniero/a especialista en Gestión
- Ingeniero/a especialista en gestión de plataforma
- Ingeniero/a especialista en Proyectos (Supervivencia susceptibilidad)
- 2 vacantes de Ingeniero/a especialista en Hardware
- Ingeniero/a especialista en Software
- 2 vacantes de Ingeniero/a especialista para el área de Presupuestos de Reparaciones
- 2 vacantes de Ingeniero/a especialista en Instalaciones de Servicios de tubería
- 2 vacantes de Ingeniero/a especialista en IACV Aprovisionamiento
- Ingeniero/a especialista en coordinación de Programas
- Ingeniero/a especialista Jefe/a de zona
- Ingeniero/a especialista en Mejora de Procesos
- Ingeniero/a especialista en Gestión de Materiales
- 2 Ingenieros/as especialista en diseño de modelo 3D en instalaciones de Equipo y Habilitación
- Ingeniero/a especialista en gestión de Sociedades de Clasificación
- Ingeniero/a especialista en Proyectos COEX
- Ingeniero/a especialista de Proyectos
- Ingeniero/a especialista en integración de sistemas de Mando y Exploración
- Ingeniero/a especialista en cableados, rutas y conexionados de sistemas de Mando y Exploración
- Titulado/a superior especialista en Planificación de Programas
- Ingeniero/a especialista en gestión de Safety
- 3 vacantes de Ingeniero/a especialista para Turbinas
- Titulado/a Superior especialista Controller Económico
- Ingeniero/a especialista en proyectos área Safety & Factores humanos
- Ingeniero/a especialista en diseño Sistemas Integrado en Control de Plataforma
- Ingeniero/a especialista en Métodos de Instalación
- Ingeniero/a especialista en gestión de Programas de Adiestramiento
- Titulado/a Superior especialista para PMO de Programas
- Ingeniero/a especialista en diseño de modelo 3D de sistemas eléctricos