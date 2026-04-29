En vigor: la ayuda con una dotación de 700.000 euros para rehabilitar inmuebles en la Ciudad Histórica de Santiago

El Consorcio de Santiago de Compostela ha puesto en marcha una nueva edición del programa "Ter é Manter", dotado con 700.000 euros. Esta iniciativa está orientada a la rehabilitación y el mantenimiento de los inmuebles situados en la Ciudad Histórica, dentro del ámbito del PE-1.

El plazo de solicitud ya está abierto y permanecerá activo hasta el 29 de mayo. Las ayudas están dirigidas a ciudadanos y empresas que deseen llevar a cabo obras de mejora, con el objetivo de preservar el valor arquitectónico y urbano de la zona histórica de Santiago.

Presupuesto de 700.000 euros

De nuevo, regresa el programa de ayudas "Ter é Manter", destinado a la rehabilitación y conservación de inmuebles situados en la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela.

La iniciativa cuenta con 700.000 euros y busca fomentar la protección del patrimonio arquitectónico, al tiempo que mejora la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios.

El programa está dirigido tanto a viviendas de uso residencial como a locales comerciales de las clases I y III. Entre las actuaciones que pueden beneficiarse de estas ayudas se encuentran las siguientes:

Restauración o sustitución de las carpinterías exteriores de madera, como galerías, ventanas y puertas

Restauración de rejas, así como trabajos de mantenimiento y mejora del exterior de los edificios, incluyendo fachadas, cubiertas y patios

Consolidación de estructuras tradicionales de madera

Actuaciones de mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida

Asimismo, la convocatoria contempla la financiación de honorarios técnicos, como la redacción de proyectos, la dirección de obra, el informe de evaluación del edificio y la elaboración de planes de mantenimiento.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, estas cubrirán entre el 30% y el 60% del presupuesto en el caso de personas físicas, mientras que las comunidades de propietarios podrán recibir un 40%. Para personas jurídicas y viviendas destinadas al alquiler, la ayuda será del 30%.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el 29 de mayo de 2026, y puede llevarse a cabo a través de la sede electrónica del Consorcio de Santiago, así como de manera presencial en el registro (Rúa do Vilar, 59). Las actuaciones deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de este año.