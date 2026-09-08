A Coruña se prepara para correr por la salud: deporte, nutrición y mujeres antes de la Carrera de la Mujer

A Coruña se prepara para vivir una nueva edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que se celebrará el próximo 27 de septiembre, pero la organización quiere que el deporte femenino vaya mucho más allá de ese día. Durante este mes de septiembre, la ciudad se convierte en escenario de distintas iniciativas centradas en running, nutrición y hábitos de vida saludables.

La presentación de la prueba sirvió este martes para poner el foco en las historias personales de mujeres que han encontrado en el deporte una herramienta para mejorar su bienestar y también en la importancia de adaptar la práctica deportiva y la alimentación a las necesidades de cada persona.

La Carrera de la Mujer cumple ya 22 años y se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos deportivos femeninos de España. El circuito actual recorre nueve ciudades y, según los datos facilitados durante la presentación, más de 1,5 millones de mujeres han participado en la prueba a lo largo de estas dos décadas.

Uno de los aspectos diferenciales de la carrera es que no es necesario correr para participar. Las participantes pueden completar el recorrido caminando, una posibilidad que busca eliminar una de las principales barreras para quienes se acercan por primera vez al deporte.

"Hay mujeres que se ponen un dorsal por primera vez en la Carrera de la Mujer", explicaron durante el encuentro, destacando especialmente la participación de mujeres de distintas edades y niveles.

Del 7% al 40% de participación femenina

La evolución de la presencia femenina en las carreras populares ha sido notable. Hace poco más de dos décadas, las mujeres representaban aproximadamente el 7% de los participantes en pruebas de hasta 10 kilómetros, mientras que actualmente suponen alrededor del 40%.

El objetivo es continuar reduciendo esa brecha, especialmente en las distancias más largas, donde la participación femenina todavía está más alejada de la masculina.

La organización reivindica además el carácter social de la prueba y su intención de generar espacios seguros y accesibles para que las mujeres puedan hacer deporte. En A Coruña, la edición de este año estará vinculada a cuatro entidades sociales: Sacádar, Semilla para el Cambio, Bolboretas Coruña y AUBA, cuyos proyectos también tendrán presencia en la carrera. Pero antes de ponerse el dorsal, muchas mujeres necesitan simplemente dar el primer paso.

"A los tres minutos me moría"

Es el caso de Inés Pajín, corredora popular y apasionada de la vida activa. Comenzó a correr en 2012, cuando tenía 42 años, después de ver a los participantes de una carrera llegar a meta sonrientes. "¿Qué pasa? ¿Qué os dan?", se preguntó entonces al ver aquella escena.

Su hermana Noelia la animó a probar. Empezó caminando y alternando pequeños intervalos de carrera por el paseo del Burgo. "A los tres minutos me moría", recordó entre risas.

Sin embargo, continuó. Primero tres minutos, después cuatro y poco a poco fue aumentando el tiempo. Mes y medio después estaba participando en su primer Coruña 10K. "El poder llegar a meta y decir ahora entiendo por qué la gente sonríe, porque la gente está feliz", explicó.

Desde entonces, el running se ha convertido en una parte fundamental de su vida. Y también de su familia. Ha llegado a participar en equipos junto a su madre y su hija, tres generaciones compartiendo una misma carrera.

Para ella, la Carrera de la Mujer tiene además un componente especial porque permite que participen mujeres que quizá nunca se atreverían a hacerlo en otra prueba. "Hay mujeres de 70 u 80 años con sus nietas, con sus hijas. Esta es una carrera en la que pueden participar", destacó.

Un club para empezar a correr acompañada

Precisamente, la importancia de sentirse acompañada fue uno de los asuntos abordados por Ana Iglesias, entrenadora y atleta graduada en Ciencias del Deporte. Iglesias forma parte de un club de running femenino que comenzó oficialmente su actividad en septiembre de 2024 y que afronta ahora su tercer año.

La propuesta busca que nadie tenga que saber correr para empezar a entrenar. Hay grupos adaptados a distintos niveles, desde mujeres que parten prácticamente de cero hasta corredoras con mayor experiencia. "Tenemos una iniciación de cero, que nunca sea una barrera venir con nosotras", explicó.

Una de las principales ventajas que ha detectado es precisamente la evolución de mujeres que inicialmente no se atrevían siquiera a salir a correr solas. "Hay un montón de chicas que antes no se atrevían a ir solas al paseo", señaló.

El entrenamiento en grupo no solo ayuda a mejorar físicamente. También genera una comunidad y permite que las corredoras cambien de grupo dependiendo de su estado o del entrenamiento que tengan previsto.

La conciliación, otro obstáculo

Para muchas mujeres, el principal problema no es la falta de ganas sino encontrar tiempo para hacer deporte. Trabajo, hijos y responsabilidades familiares hacen que reservar un espacio para entrenar pueda convertirse en un auténtico reto. Sin embargo, las entrenadoras defienden que establecer una rutina termina haciendo que el deporte pase a formar parte de la agenda cotidiana.

"Al final empieza a priorizar", explicó Iglesias, que considera que el objetivo es llegar a un punto en el que el entrenamiento deje de verse como algo que se hace únicamente cuando sobra tiempo.

De la Carrera de la Mujer al maratón

Nerea, corredora popular con experiencia en distancias que llegan hasta el maratón, también comenzó prácticamente desde cero. De niña no encontró ningún deporte que la enganchase y fue ya en la universidad cuando empezó a acudir al gimnasio. Después probó a correr, alternando caminata y carrera. Unas amigas le hablaron entonces de la Carrera de la Mujer. Su primera participación fue caminando y, tras aquella experiencia, decidió intentarlo corriendo. Aquel dorsal terminó siendo el primero de muchos kilómetros.

Después llegaron las medias maratones y los maratones, además de varios podios en la propia Carrera de la Mujer, una prueba que sigue disputando cada año. "Un año acompaño a mi madre caminando", explicó, poniendo de nuevo de relieve ese carácter intergeneracional de la prueba.

La importancia de la nutrición y la fuerza

La jornada también puso el foco en la alimentación de las mujeres deportistas de la mano de Silvia Cadeira, nutricionista y chef, graduada en Nutrición Humana y Dietética y especializada en investigación sanitaria y nutrición clínica. Uno de los mensajes principales fue que la alimentación debe adaptarse a las necesidades de cada persona y a la actividad física que realiza. En el caso de las mujeres, además, existen determinadas cuestiones que requieren especial atención, como el hierro.

La nutricionista también reivindicó la importancia de no demonizar los hidratos de carbono. "Los hidratos de carbono, por supuesto, no hay que demonizarlos", señaló. La clave está en adaptar su consumo al entrenamiento y al gasto energético de cada persona. Una corredora que va a afrontar una competición necesitará una estrategia diferente a la de una persona de 50, 60 o más años que realiza actividad física con otros objetivos.

Fuerza para correr hoy y para envejecer mejor

Otro de los aspectos destacados fue el entrenamiento de fuerza, especialmente importante para las mujeres a medida que avanzan en edad. La nutricionista recordó que no se trata únicamente de una cuestión estética. Mantener una buena masa muscular resulta fundamental para conservar la autonomía y la independencia en edades avanzadas.

"Entrenar fuerza" es, en su opinión, una de las claves para llegar a los 80, 90 o 100 años con capacidad para realizar acciones cotidianas como levantarse de una silla sin apoyarse. Junto al trabajo de fuerza, señaló la importancia de consumir suficiente proteína.

Qué comer antes y después de correr

Para las mujeres que entrenan o participan en carreras, la recomendación pasa por planificar también la alimentación alrededor del ejercicio. Los hidratos de carbono tienen especial importancia antes del entrenamiento o la competición, mientras que después resulta fundamental favorecer la recuperación combinando hidratos y proteínas.

"Proteínas siempre", resumió Cadeira, que también apuesta por incorporar grasas saludables y mantener una alimentación equilibrada.

Así, la Carrera de la Mujer se plantea como mucho más que una prueba de 5 o 10 kilómetros. El objetivo es que las mujeres encuentren una puerta de entrada al deporte, acompañadas, sin importar su edad ni su nivel, y que ese primer dorsal pueda convertirse, como les ocurrió a Inés o Nerea, en el comienzo de una afición para toda la vida. La cita será el 27 de septiembre en A Coruña, dentro de un circuito que continuará recorriendo España hasta finalizar en Barcelona en noviembre.