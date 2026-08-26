La II Travesía a Nado Playa de Miño (A Coruña) reunirá a unos 150 nadadores en una cita decisiva

La Praia Grande de Miño volverá a convertirse el próximo sábado 12 de septiembre en punto de encuentro para los aficionados a la natación en aguas abiertas con la celebración de la II Travesía a Nado Playa de Miño, una prueba en la que la organización espera reunir a alrededor de 150 nadadores.

Tras el éxito de la primera edición, celebrada en 2025, la travesía regresa este año organizada por el Club Natación Liceo, con la colaboración del Concello de Miño y el apoyo de la Federación Galega de Natación (FEGAN).

La cita tendrá además este año un importante componente competitivo. Miño será la penúltima etapa del XXII Circuito Galego DOP Arzúa-Ulloa de Augas Abertas y se disputará justo un día antes de la etapa final, el DESAFÍO FEGAN. La proximidad entre ambas pruebas convierte el fin de semana en decisivo para el circuito, con numerosos nadadores llegando a Miño con posiciones y podios de la clasificación general todavía en juego.

El programa contempla tres pruebas diferentes, adaptadas a distintas edades y perfiles deportivos.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la Travesía A, de 1.500 metros, dirigida a las categorías alevín e infantil. A las 10:45 horas será el turno de la Travesía A1, en la que los participantes máster completarán dos vueltas al recorrido. Finalmente, a las 12:00 horas se dará la salida a la Travesía B, de 5.000 metros, destinada a las categorías infantil, júnior, absoluta y veterana.

La combinación de las diferentes distancias permitirá compartir una misma jornada a jóvenes nadadores, deportistas absolutos, veteranos y máster, reforzando uno de los objetivos de la prueba: acercar las aguas abiertas a distintas generaciones y niveles deportivos.

Deporte y salud en uno de los grandes arenales de Miño

El escenario elegido será nuevamente Praia Grande, uno de los principales arenales del municipio y distinguido en 2026 con Bandera Azul, lo que permitirá combinar la competición deportiva con una jornada abierta a familiares, acompañantes y público general.

Con esta segunda edición, el Club Natación Liceo busca consolidar la prueba dentro del calendario gallego de aguas abiertas y contribuir a la promoción de esta disciplina en un entorno especialmente vinculado al mar y al deporte.

La organización de la prueba se apoya además en la experiencia de Jesús de la Fuente, entrenador nacional de natación y responsable técnico del Club Natación Liceo, con una amplia trayectoria en la organización de competiciones deportivas.

Un club estrechamente vinculado a las aguas abiertas

Fundado en A Coruña en 2009, el Club Natación Liceo cuenta con una trayectoria especialmente destacada en las aguas abiertas y con deportistas que han alcanzado resultados nacionales e internacionales.

Entre sus referentes se encuentra María de Valdés, olímpica en París 2024 y subcampeona del mundo de aguas abiertas en Doha; así como una nueva generación de nadadores que está comenzando a destacar en el panorama gallego, nacional y europeo, como son Xoel Cubeiro, Silvia Ortiz y Guille Simón.

El club cuenta asimismo con una importante sección máster y mantiene entre sus señas de identidad la promoción del deporte desde edades tempranas, la convivencia entre diferentes generaciones de nadadores y la inclusión.

Presentación oficial el 8 de septiembre

Antes de la competición, la presentación oficial de la II Travesía a Nado Playa de Miño tendrá lugar el martes 8 de septiembre, a las 14:00 horas, en el consistorio municipal de Miño.

El acto servirá para presentar públicamente la segunda edición de la prueba y dar a conocer los últimos detalles de una jornada que situará nuevamente a Miño dentro del calendario gallego de natación en aguas abiertas.

Inscripciones abiertas a través de Cronotec

Las inscripciones para participar en la II Travesía a Nado Playa de Miño se realizan a través de la plataforma Cronotec.

La organización anima a los nadadores a participar en una cita que este año se presenta, además, como una de las jornadas decisivas de la temporada gallega de aguas abiertas por su posición inmediatamente anterior a la final del circuito.