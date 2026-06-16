Ya hay fecha para el debut del coruñés Diego Sánchez en el Mundial de fútbol: será en el Brasil - Haití

A Coruña ya tiene nombre propio en la élite del arbitraje mundial. El asistente Diego Sánchez Rojo ha sido designado por la FIFA para formar parte del equipo arbitral del encuentro entre Brasil y Haití, correspondiente al Grupo C del Mundial 2026, que se disputará el 19 de junio a las 20:30 horas en el estadio de Philadelphia.

El colegiado herculino se ha convertido en el primer árbitro gallego en participar en una Copa del Mundo, un reconocimiento que le sitúa en la historia del deporte de la comunidad tras una trayectoria ascendente desde el fútbol base coruñés hasta la élite internacional.

La designación llega tras la publicación oficial de la lista de colegiados del torneo, en la que España contará con cuatro representantes. En el caso del encuentro entre Brasil y Haití, el árbitro principal será Alejandro Hernández Hernández, con José Enrique Naranjo como asistente 1, mientras que Sánchez Rojo ejercerá como asistente 2.

El equipo arbitral se completa con Sandro Schärer como cuarto árbitro y con Stéphane de Almeida como asistente de reserva, en un choque de alta exigencia dentro del calendario mundialista.