A Coruña acoge una gran velada de boxeo con figuras gallegas e internacionales

El Polideportivo del Barrio de las Flores de A Coruña acogerá este sábado 9 de mayo una destacada velada de boxeo organizada por Ludus Box en colaboración con la Federación Galega de Boxeo, dentro de la programación de las fiestas del barrio.

La cita reunirá a algunos de los principales nombres del boxeo gallego e internacional y contará además con retransmisión televisiva.

La apertura de puertas está prevista para las 19:00 horas y la jornada comenzará con varios combates amateur protagonizados por jóvenes boxeadores y boxeadoras de la comarca. La organización apuesta así por impulsar el deporte base y dar visibilidad a las nuevas promesas del boxeo gallego.

El regreso de "El Profeta"

Uno de los grandes atractivos de la noche será el regreso al ring del coruñés Enmanuel Reyes Pla, conocido como "El Profeta", que disputará su tercera pelea profesional después de conquistar recientemente la medalla de plata en la World Boxing Cup celebrada en Brasil. El púgil se enfrentará a Iván Matute en uno de los combates más esperados del evento.

El cartel profesional incluirá también el combate internacional entre el uruguayo Santiago Zanetti y Ayrton Luz, en un duelo de gran exigencia deportiva. Además, la velada contará con un combate neo-profesional entre Adrián y Carlos García, así como con el título gallego femenino entre Alejandra y María Nahir.

En el apartado amateur, el coruñés Luis Seren, considerado una de las grandes promesas del boxeo gallego, se medirá al noiés Pablo Linayo. La programación principal arrancará a las 20:30 horas y concluirá con el combate por el título gallego élite masculino del peso de 75 kilos entre Carlos García y Adrián Conde, pactado a cinco asaltos de tres minutos.