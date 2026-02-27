La carrera Coruña 21 obligará a desviar varias líneas de bus este domingo

Un autobús urbano de A Coruña. Tranvias de A Coruña.

La celebración de la carrera Coruña 21 provocará este domingo 1 de marzo importantes alteraciones en el transporte urbano de A Coruña.

El principal corte se producirá en el eje Cantones-Marina, en ambos sentidos, entre la plaza de Mina y O Parrote, desde las 06:00 hasta las 14:30 horas.

A partir de las 09:00 se cerrarán los accesos al circuito, lo que obligará a modificar de forma generalizada los recorridos habituales.

Desde Cuatro Caminos hacia Puerta Real, las líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A circularán por itinerarios alternativos a través de Enrique Hervada, Castiñeiras, el viaducto de Alfonso Molina y la plaza de Ourense, continuando por la avenida do Porto y el túnel de O Parrote.

Las líneas con cabecera en Abente y Lago también adaptarán su regreso con desvíos específicos hasta recuperar su trazado habitual.

Las líneas de Monte Alto modificarán igualmente su vuelta, enlazando plaza de España con Baltasar Pardal, plaza das Atochas y el Paseo Marítimo antes de reincorporarse hacia Cuatro Caminos.

En dirección contraria, varias rutas pasarán por avenida de La Habana y Alfredo Vicenti mientras el Paseo Marítimo permanezca cerrado al tráfico.

Entre las 09:00 y las 10:30 horas, aproximadamente, el corte de Ramón y Cajal y avenida de Oza obligará a desviar las líneas 1, 2/2A, 12, 17, 20 y 23/23A por Fernández Latorre y el túnel de Salgado Torres. Una vez se restablezca la circulación en Ramón y Cajal, los autobuses recuperarán progresivamente sus recorridos habituales.

También se verán afectadas las líneas 14 y 12 en sus conexiones entre Os Castros y Rosales, así como las 21, 22 y 24, que realizarán cabecera provisional en Juan Flórez, 10, antes de retomar sus itinerarios normales.

Con el objetivo de facilitar la movilidad, se habilitarán tres paradas provisionales en ambos sentidos en la avenida do Porto, a la altura del Quiosco Alfonso y la Delegación del Gobierno.