El físico decide un igualado derbi entre Coruña y Obradoiro

Obradoiro se llevó un disputado derbi ante Básquet Coruña y acaricia el ascenso a la Liga ACB. Los santiagueses se llevaron el choque por 84-92 en un encuentro igualado que se decidió en los últimos minutos.

El choque contó con la presencia de más de 9.000 aficionados que llenaron las gradas del Coliseum. El gran acierto naranja en el primer cuarto decantó los diez primeros minutos que cayeron del lado herculino con un 26-19.

Tras mantener esa renta en los cinco primeros minutos del segundo cuarto, el duelo se comprimió más hasta llegar al descanso con un 41-37 a favor de los coruñeses.

Sin embargo en la segunda mitad, el físico y un polémico criterio arbitral con las faltas y decisiones claves permitieron a los santiagueses ponerse por delante. El 66-68 con el que se llegó al final del tercer cuarto aventuraba unos diez últimos minutos tensos e igualados.

Los coruñeses empezaron a perder efectivos por las faltas y Obradoiro manejó bien las diferencias a su favor. Eso le permitió dejar el partido resuelto a falta de tres minutos. Coruña llegó exhausto al final; la falta de acierto condenó a los de Carles Marco.

Con el pitido final y con los árbitros ya en el vestuario se produjeron varias tanganas entre jugadores de ambos conjuntos. Finalmente tuvieron que ser separados ante la gran tensión que se vivió en la pista.

El ascenso directo se aleja de Coruña y se acerca de manera clara a Santiago después de que Obradoiro se llevara este trepidante choque.