El mirador de la Torre de Marathón de Riazor ya tiene fecha: el Dépor prevé terminarlo a principios de 2027

El proyecto para transformar la Torre de Maratón del estadio de Riazor avanza a paso firme. Tras el inicio de obras una vez dado el visto bueno a la licencia por parte del Concello da Coruña, el Dépor avanza en los trabajos y ya maneja plazos concretos para la finalización de los trabajos de rehabilitación de este icónico elemento.

Preguntado por los proyectos vinculados al 120 aniversario del club, el consejero delegado del Dépor, Máximo Benaassi, avanzó este martes las previsiones de la entidad para esta actuación: "Algo hay. Está la Torre de Maratón, que esperamos que se pueda acabar a principios de 2027. Ha sido una temporada muy importante y con suerte la pudimos hacer coincidir con la vuelta a Primera División del equipo".

El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses, plantea una rehabilitación integral de la estructura —construida entre 1939 y 1944 y catalogada con grado II de protección estructural— para subsanar patologías en el hormigón, humedades y filtraciones, además de recuperar huecos originales, renovar su impermeabilización e incorporar iluminación dinámica.

La principal novedad será la instalación de un ascensor panorámico que conectará directamente el Museo del Dépor con la parte superior de la torre, de 45 metros de altura. Con esta actuación, el club habilitará un mirador con vistas al complejo deportivo y a la ciudad, .