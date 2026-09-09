Marc Casadó ya piensa en grande con el Dépor: "Tenemos calidad para hacer una muy buena temporada"

Marc Casadó ya luce como nuevo jugador del Deportivo. El centrocampista catalán fue presentado este miércoles en la sala de prensa del Dépor Training Center de Abegondo, apenas unos días después de estrenarse con la camiseta blanquiazul en el partido frente al Villarreal.

El futbolista, de 22 años y nacido en 2003, llega cedido por el Barcelona con opción de compra y está llamado a reforzar el centro del campo deportivista. Puede actuar tanto como pivote como en posiciones algo más adelantadas, una polivalencia que el club considera importante para la plantilla de esta temporada.

Fernando Soriano destacó durante su presentación la predisposición del jugador para elegir A Coruña pese a contar con otras opciones sobre la mesa. "Te deseamos lo mejor y que podamos disfrutar de ti", señaló el director deportivo.

Casadó, por su parte, explicó que su llegada al Deportivo tiene también un componente especial. El vínculo con el club coruñés se remonta a hace tres años, cuando visitó Riazor con el filial del Barcelona.

Tres años después, Casadó vuelve a cruzarse con el Dépor

El centrocampista recordó que ya entonces hubo contactos para que se incorporase al Deportivo. "Hace tres años, cuando jugamos aquí con el filial del Barça, que el Dépor subió a Segunda División, tuvimos unas conversaciones con el club", explicó.

Aquella posibilidad finalmente no salió adelante porque el Barcelona le ofreció la oportunidad de dar el salto al primer equipo. Sin embargo, el recuerdo de aquella visita a Riazor permaneció en la memoria del jugador.

"Salí de ese partido con unas sensaciones y una imagen del Dépor increíbles, por el estadio, por la afición y por cómo se dio todo. Cuando me ofrecieron la posibilidad de venir este año, ese recuerdo de hace tres años empujó bastante a tomar esta decisión", relató.

Ahora llega a A Coruña después de un verano que reconoce que fue especialmente largo. Su salida del Barcelona no se resolvió hasta el último día del mercado y el propio Casadó reconoció que recibió informaciones sobre supuestos fichajes que ni siquiera conocía.

"Me acuerdo de estar en Tanzania de vacaciones y la familia enviándome cosas de que había fichado por X club y yo sin saber nada, con el móvil en modo avión", contó entre risas.

Una operación cerrada a contrarreloj

Fernando Soriano explicó que el fichaje se gestó prácticamente en las últimas horas del mercado. El Deportivo ya había contemplado anteriormente la posibilidad de incorporar al futbolista, pero la operación parecía complicada.

El contacto definitivo con el entorno del jugador se produjo cuando apenas quedaba un día para el cierre del mercado. A partir de ahí, las conversaciones con el Barcelona avanzaron rápidamente hasta concretar una cesión que se cerró poco antes que la de Giménez. Casadó aterrizó así en A Coruña y tuvo que ponerse rápidamente a disposición de su nuevo entrenador.

"Me encontré un poco fuera de forma" en su debut

Su estreno se produjo el pasado fin de semana frente al Villarreal. El centrocampista disputó la segunda parte y reconoció que notó la falta de ritmo competitivo. "Fue un poquito duro, sobre todo a nivel físico. Me he encontrado un poco fuera de forma. Fue un poco complicado", admitió.

Aun así, aseguró que cada día se encuentra mejor y confía en recuperar rápidamente su mejor estado físico. Sobre el partido, Casadó destacó especialmente la capacidad del Deportivo para sufrir ante un rival complicado y terminar llevándose los tres puntos. "Habla muy bien del equipo", afirmó.

El objetivo: salvarse y después "intentar hacer algo más grande"

Casadó no quiso esconder el objetivo prioritario del Deportivo esta temporada: asegurar la permanencia en Primera División. "El primer objetivo es conseguir la salvación, conseguir que este club pueda seguir muchos años en Primera División", señaló.

A partir de ahí, el centrocampista apuesta por no ponerse límites. "Con trabajo, con humildad, con sacrificio, intentaremos partido a partido ir ganando los máximos puntos posibles para intentar hacer algo más grande", añadió.

El catalán considera además que la plantilla tiene argumentos suficientes para competir en la máxima categoría. "Creo que tenemos la calidad suficiente para poder hacer una muy buena temporada", aseguró.

Adaptación a un equipo con menos posesión

Una de las incógnitas será cómo encaja Casadó en un Deportivo que previsiblemente tendrá menos balón que los equipos dominantes en los que ha militado. El jugador, sin embargo, considera que puede adaptarse a diferentes escenarios. "Creo que me puedo adaptar a cualquier estilo de juego", explicó.

"Tenemos un equipo que sabe estar sin balón, pero también creo que podemos tener muchos momentos de control de balón y poder jugar un buen fútbol", añadió.

Su idea pasa por que el Dépor sepa sufrir cuando no tenga la pelota y aprovechar sus momentos de dominio.

Encantado con sus primeros días en A Coruña

Casadó también tuvo palabras para sus primeros días en la ciudad. Lleva alrededor de una semana en A Coruña y, aunque todavía ha tenido poco tiempo para conocerla, asegura estar cómodo."La gente es súper agradable. Es una ciudad con mucho movimiento, pero tranquila, que eso a mí me gusta bastante", explicó.

Ahora ya tiene la vista puesta en su próximo reto: el Getafe, un partido que considera especialmente exigente por las características del conjunto madrileño y de su estadio. "Sabemos lo que son los partidos en el campo del Getafe, será complicado", reconoció. Para conseguir los tres puntos, considera fundamental que el Deportivo salga con intensidad desde el primer minuto: "Hay que competir, hay que salir más enchufados que ellos".