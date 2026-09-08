El consejero delegado del Dépor, autocrítico con el conflicto de Marathón: "Yo soy el responsable de esto"

El Deportivo ha invertido con fuerza en su regreso a Primera División, pero Massimo Adalberto Benassi no quiere que la ilusión generada por el mercado altere la hoja de ruta del club. El consejero delegado blanquiazul ha comparecido este martes para repasar la actualidad de la entidad y ha insistido en que el objetivo inmediato sigue siendo la permanencia.

"El objetivo nuestro hoy es Getafe y siempre lo vamos a decir. No nos vamos a salir de ahí", afirmó Benassi, que cifró el primer reto de la temporada en alcanzar cuanto antes los 37 puntos.

"El segundo objetivo es conseguir 37 puntos lo antes posible, ya que ocho los hemos conseguido. Desde ahí veremos cuándo llegaremos a los 45 puntos, dónde estaremos y en qué momento de la temporada", explicó.

El dirigente deportivista quiso poner en contexto la situación del club después de su regreso a Primera. "Tenemos que ser muy conscientes de dónde venimos. No se nos va a olvidar nunca los campos de Primera RFEF, eso te lo aseguro", señaló.

Benassi recordó que el Deportivo es uno de los equipos con menos experiencia reciente en la máxima categoría. "Desde que el Dépor salió de Primera en 2018 solo hay tres clubes que llevan una temporada en Primera División y somos nosotros, el Racing de Santander y el Málaga. Todos los demás llevan cinco, seis, siete u ocho temporadas".

"Vamos a salir a competir cada partido, a sufrir, porque vamos a sufrir mucho. Y también a disfrutar de sufrir, porque Primera División es otra cosa. Estamos encantados de estar aquí, pero no vamos a subirnos a nada", añadió.

"Hemos aumentado la calidad del equipo, no el riesgo para el club"

Una de las cuestiones centrales de la comparecencia fue el importante mercado realizado por el Deportivo. Aunque Benassi evitó confirmar las cifras que se han manejado sobre una inversión cercana a los 26 millones de euros, sí defendió que la planificación se ha realizado pensando en la sostenibilidad.

"Hay muchos matices. Lo primero son los plazos de pago, en cuántas temporadas se pagan. Todos los traspasos que se han hecho, de memoria creo que menos uno, todos tienen contrato de mínimo cinco años. A nivel de cuenta y resultados se pueden amortizar en cinco años", explicó.

Su conclusión fue clara: "Realmente lo que hemos aumentado es la calidad del equipo. No hemos aumentado el riesgo para el club".

Benassi recordó que el proyecto viene construyéndose desde hace varias temporadas. La salida del concurso de acreedores, las ampliaciones de capital y el crecimiento de los ingresos tras el ascenso han permitido al club realizar estas operaciones.

"Tenemos la suerte de tener un presidente que está muy volcado en el proyecto. Desde 2024, que salimos del concurso de acreedores, eso permitió al club llegar a Segunda División sin ninguna deuda", explicó.

A ello se sumaron las ampliaciones de capital y el incremento de la cifra de negocio. "Ascendiendo a Primera ha subido muchísimo. Mucho es gracias a los derechos de televisión, pero todas las otras líneas de negocio se han incrementado mucho".

Según Benassi, otro elemento importante es que el actual proyecto no arrastra una carga de contratos heredados. "Nosotros hemos ido programando y planificando desde 2023 y por eso se ha podido intervenir rápidamente en la primera parte del verano y aprovechar oportunidades en el último mes de mercado".

El consejero delegado dejó claro que el Deportivo seguirá invirtiendo, aunque espera que el equipo construido este verano permita reducir la necesidad de acudir constantemente al mercado.

"Hemos hecho apuestas muy fuertes por jugadores jóvenes que nos pueden dar, esperemos, muchos años a un nivel muy alto. Ojalá nuestro objetivo sea ir al mercado lo menos posible, porque querrá decir que lo que tenemos en casa funciona y funciona muy bien".

El Dépor, por debajo del límite salarial

Benassi tampoco quiso adelantar la cifra concreta del límite salarial que publicará LaLiga, aunque sí confirmó que será superior a algunas de las cantidades que se han manejado. El dirigente explicó que el límite no recoge únicamente el coste del primer equipo masculino. "Tiene en cuenta muchísimos más indicadores y gastos. También el primer equipo femenino, también la cantera. El ascenso del Fabril a Primera RFEF también supuso y va a suponer un incremento de inversión".En esta cifra también se incluyen cuestiones como amortizaciones o comisiones de agentes. Lo importante para el club, según Benassi, es otra cuestión: "Siempre hemos trabajado y seguiremos trabajando por debajo del límite".

El Deportivo ha buscado durante el verano generar espacio suficiente para ejecutar su planificación deportiva y mantener margen de maniobra. "Estamos muy satisfechos con lo que hemos conseguido, tanto a nivel de planificación como a nivel de jugadores. Para nosotros es muy importante seguir trabajando por debajo del límite para no estar excedidos, porque es una condición que LaLiga te penaliza mucho con el actual control financiero".

Por ese motivo, el club todavía tendría margen de cara al futuro. "Margen queda, porque siempre trabajamos por debajo del límite. Si fuéramos un club excedido no podríamos utilizar la norma del uno a uno y sería un problema muy grande que no queremos tener".

"La plantilla está totalmente completa"

Sobre las operaciones de última hora, Benassi destacó el trabajo realizado durante años por las áreas de datos y scouting del Deportivo. "Lo que pasó el último día de mercado es el resultado de un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimos años", señaló.

El consejero delegado destacó el trabajo de Nacho en el área de datos y de Juanjo en scouting. "Tienen muchos jugadores controlados y la mayoría de las veces, si no hacemos operaciones, es porque realmente a nivel económico no encajan".

En este caso, las circunstancias permitieron cerrar las dos operaciones finales. "Tuvimos la suerte de que el último día de mercado pudieran encajar esas dos operaciones. Llevábamos bastantes días hablando con ellos".

También agradeció la colaboración del Atlético de Madrid y del Barcelona. "El último día de mercado, a esas horas, hicieron posible poder tener a estos dos jugadores aquí y estamos muy contentos".

Benassi considera que el equipo está ya configurado. "Creemos que la plantilla está totalmente completa. Tenemos más de dos jugadores por posición".

Además, destacó que el Deportivo ha vuelto a reducir la edad media de la plantilla. "Creo que es la cuarta temporada que conseguimos bajar la edad media. Hemos conseguido traer muchos jugadores jóvenes junto a nuestros canteranos y algún jugador con experiencia".

Ocho canteranos y la apuesta por Abegondo

La cantera continúa siendo uno de los pilares del proyecto. Benassi cifró en ocho el número de futbolistas formados en Abegondo que integran actualmente la dinámica del primer equipo, teniendo también en cuenta a Noé.

"Tenemos unos 28 jugadores y ocho de ellos son canteranos. Es casi un 30% de la plantilla, que al final es lo que buscamos. Lo hemos hecho en este mercado y lo vamos a seguir haciendo como marca nuestro plan estratégico".

El consejero delegado también confirmó que la venta del antiguo piso que albergaba la sede del club en la plaza de Pontevedra ya se ha producido. "Sí, se vendió", confirmó.

Para Benassi, centralizar la actividad en Abegondo ha sido una de las mejores decisiones de los últimos años. "Estamos todos aquí desde hace casi dos años. Creo que traer a todos los equipos al Dépor Training Center ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado. Las sinergias que se pueden generar, la facilidad de trabajo y el poder estar cerca de todas las plantillas son algo fundamental para nosotros".

Las obras en la ciudad deportiva continúan y han provocado algunos retrasos, pero el club espera que los nuevos campos estén listos próximamente. "Yo creo que en un par de semanas estarán listos todos los campos nuevos. En las obras siempre hay retrasos. En este caso fue por un problema en la parte nueva del riego", explicó. Eso permitirá que Fabril y Dépor Abanca puedan trabajar con mayor normalidad en campos de césped natural.

"Soy el responsable" del conflicto con Marathón Inferior

Uno de los momentos más destacados de la comparecencia llegó al abordar el conflicto entre el club y los abonados de Marathón Inferior, que provocó protestas y un ambiente muy diferente al esperado en el primer partido del Deportivo en su regreso a Primera.

Benassi hizo una clara autocrítica y asumió personalmente la responsabilidad. "Autocrítica siempre hacemos, yo el primero", afirmó. "Lo dije en privado y lo voy a decir hoy: yo soy el responsable de esto. Hay gente muy profesional que está trabajando, hay un equipo de trabajo detrás de todo esto, pero yo voy a asumir todas las responsabilidades de la situación".

El consejero delegado reconoció que el momento fue especialmente complicado. "¿Cómo lo pasamos? Mal, porque realmente creo que ni el deportivismo ni el club se merecían ese primer partido en esa vuelta a Primera".

Benassi admitió que la gestión podría haber sido diferente. "Creo que ha habido muchas cosas que podíamos hacer de otra forma". "Vamos a cometer errores, los hemos cometido y los seguiremos cometiendo. Pero creo que las personas, hablando, se entienden también", añadió.

Tras la reunión mantenida entre las partes, el club asegura que el acuerdo está bien encaminado. "Hay una mesa de trabajo y se firmó un acuerdo marco. Antes de final de mes creo que quedará cerrada esta cuestión". El objetivo es incorporar las nuevas condiciones mediante un anexo a las condiciones generales de los abonados.

Benassi reconoció además que el problema se fue prolongando en el tiempo. "Seguramente nosotros teníamos que ser más declarativos y más directos en eso y no lo fuimos".

Sin embargo, defendió que debe mantenerse el sistema de identificación individual ante posibles sanciones. "Venimos de varias temporadas donde literalmente íbamos a multa por partido. Para que haya una responsabilidad individual, el tema de la identificación se tiene que quedar".

"Durante 90 minutos tenemos que ir de la mano"

El consejero delegado considera que la vuelta de la animación en el siguiente encuentro en Riazor fue el punto de partida para recuperar la normalidad. "Fue justo para todos, para la afición y para todos los que estábamos en el estadio. Todo volvió, entre comillas, a la normalidad, de donde nunca hubiéramos tenido que salir".

También lanzó un mensaje al deportivismo: "Durante los 90 minutos tenemos que ir de la mano. Abanca-Riazor tiene algo que muy pocos estadios de Primera tienen y tenemos que ser conscientes de que, si en casa nos hacemos fuertes, puede ser un dolor de muelas para los otros equipos venir aquí"

Benassi no reclama respaldo para la directiva. "Nosotros estamos fuera, no buscamos apoyo, no buscamos halagos. Lo que buscamos es que la gente que esté en el estadio pueda apoyar con todo a los jugadores que van al partido".

La renovación de los abonos: "Igual no hay incremento"

Otro de los asuntos abordados fue la subida del precio de los abonos tras el ascenso a Primera División. Benassi justificó el incremento aplicado esta temporada por el cambio de categoría. "La subida tiene un sentido por la subida de categoría".

El Deportivo ya estudia diferentes fórmulas para las próximas campañas y el consejero delegado adelantó que no se repetiría un aumento como el actual.

"Sabíamos que este verano era el que más podía sonar ese incremento si lo comparamos con Segunda División. Pero a nivel deportivo nos estamos comparando con los clubes de Primera y en todas las otras áreas del club también nos tenemos que comparar con los otros clubes de Primera".

Los precios medios de los abonos, aseguró, se encuentran en línea con los de la categoría. Además, recordó que los ingresos por abonados también influyen en el límite salarial.

De cara a la próxima temporada dejó abierta incluso la posibilidad de que no haya subida. "No va a ser tan grande. Igual hasta no va a haber incremento, pero estamos en ello".

Yeremay se queda y el Dépor está "muy tranquilo"

Benassi también fue preguntado por el futuro de Yeremay, protagonista de numerosos rumores durante el verano. El consejero delegado reconoció que hubo intereses, pero dejó claro que el jugador nunca trasladó al club su deseo de abandonar A Coruña. "Si él hubiera querido ir ahí, nos hubiera dicho: 'Oye, quiero ir a ese club'. Eso no ha pasado, entonces es lo que hay".

Sobre las declaraciones realizadas desde otro club acerca de una posible operación, Benassi evitó entrar en polémicas. "Yo no voy a comentar lo que pueda decir otro club u otro trabajador de otro club. Si me preguntas si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, obviamente te digo que no".

El dirigente reconoció que el ruido alrededor del futbolista puede afectar. "Yere es un jugador que para expresar su fútbol necesita muchas cosas. Lo primero, tranquilidad, y luego necesita que no haya mucho ruido alrededor". También recordó que la lesión no ha sido fácil para el jugador. "Es una lesión complicada, donde tú quieres hacer determinadas cosas y no puedes".

La postura del club, sin embargo, es firme. "Estamos encantados de tenerlo en el equipo. Tiene un contrato largo, estamos muy tranquilos". Benassi espera ahora que recupere cuanto antes su mejor nivel. "Sabemos que nos va a dar muchísimo".

El consejero delegado confirmó que durante el verano también hubo intereses por otros futbolistas como Mella, Mario Soriano, Zaka o Noubi. Lejos de interpretarlo como un problema, lo considera una señal positiva. "Ha habido muchas llamadas y eso quiere decir que ellos han hecho una buena temporada, están trabajando bien y son queridos en el mercado".

El Dépor trabaja en la reforma de Riazor

Sobre el futuro de Abanca-Riazor, Benassi confirmó que continúan los contactos con el Ayuntamiento de A Coruña para avanzar en un acuerdo sobre la reforma del estadio. "Estamos trabajando. Creo que lo comentó la alcaldesa hace unos meses. Tenemos un acuerdo donde públicamente, hasta que no esté todo cerrado, no vamos a desvelar nada".

El consejero delegado aseguró que existen avances. "Lo que buscamos es que haya un acuerdo bueno tanto para la ciudad como para el club. Hay avances y se sigue trabajando en esto".

Mientras tanto, Riazor tendrá que convivir esta temporada con la posibilidad de acoger encuentros del primer equipo, del Dépor Abanca y del Fabril debido a las obras en Abegondo. "Vamos a ser lo más flexibles posible. Bendito problema", afirmó.

El encuentro del Fabril ante el Cacereño es un ejemplo de esa situación. Estaba previsto inicialmente en Abegondo, pero acabó disputándose en Riazor por la demanda existente.

Nuevos convenios con el fútbol coruñés

Benassi cerró la comparecencia confirmando que el Deportivo ya ha alcanzado acuerdos tanto con AFAC como con Futcor. "Se cerraron los dos convenios", confirmó. Para el consejero delegado, el club ha logrado así una situación que considera estratégica. "Creo que por fin hemos llegado a tener convenios con todos los equipos del fútbol base coruñés, que para nosotros es algo fundamental". Ahora, añadió, el siguiente paso es "remar todos en la misma dirección".