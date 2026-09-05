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Villarreal 1 - Deportivo 1, en directo | Sigue el resultado y todos los goles del partido de LaLiga
Un Deportivo invicto y con aires renovados tras el mercado de fichajes afronta la difícil salida ante el Villarreal
El Deportivo visita el Estadio de La Cerámica tras conseguir cinco puntos en las tres primeras jornadas. El equipo llega con moral tras no conocer la derrota aunque enfrente tendrá un equipo de Champions.
Los de Antonio Hidalgo tienen por delante el reto de superar a uno de los rivales más complicados de LaLiga. La afición está ilusionada tras un mercado de fichajes en el que el Dépor fue el gran animador. Las llegadas de Giménez y Casadó en el último día de mercado han elevado la moral de un equipo que quiere afianzarse en la élite.
Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en La Cerámica: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Villarreal - Dépor.
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Min 42 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Deportivo
Otra gran jugada del Dépor con balón de Giménez sobre Aubameyang que asiste a un Luismi Cruz y su remate se aloja en la portería amarilla.
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Min 39 Otra llegada de Auba
Gran combinación del Dépor en ataque con balón de Amatucci sobre el delantero que lo intenta de primeras pero su disparo se estrella en un defensa amarillo.
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Min 38 Paradóooon de Leo Román
Disparo tremendo de Moleiro desde la frontal del área que salva Leo Román con una gran parada.
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Min 33 La salva Nsongo Bil
Gran acción defensiva del delantero en una acción de ataque de estrategia del Villarreal.
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Min 31 Sigue mejorando el Dépor
Los de Hidalgo han adelantado líneas y están llegando con peligro sobre la portería contraria.
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Min 26 Disparo desviado de Quagliata
Lo intentó el italiano con un disparo lejano que se marcha desviado. El Dépor ha mejorado tras el gol encajado.
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Min 24 Disparo de Nsongo
Lo intentó el delantero del Dépor Nsongo Bil con un disparo peligroso que se marchó algo desviado.
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Min 22 Ocasión para Aubameyang
Gran balón de Giménez sobre Auba y el delantero tras un gran desmarque no logra encontrar portería.
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Min 19 GOL del Villarreal
Pérdida del Dépor en ataque y contra del Villarreal. Pepe aprovecha una mala salida de Leo Román para superar al guardameta blanquiazul.
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Min 15 Nueva llegada del Villarreal
Ayoze y Gerard siguen generando peligro. Llegada peligrosa que salva la defensa del Dépor. No le dura mucho la posesión a los blanquiazules.
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Min 11 Sufre el Dépor
Primeras acciones de peligro de un Villarreal que busca la profundidad por bandas y que está generando bastante peligro aunque por ahora sin remates concretos.
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Min 9 Buena presión de Nsongo
Recuperación del delantero que cuando tenía todo para plantarse en el mano a mano realiza un mal control que le aleja de la portería.
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Min 6 Inicio sin control
Partido muy trabado en estos primeros minutos con varias faltas señaladas por el colegiado
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Min 3 Primeros ataques del Villarreal
Inicio con poco dominio y mucho juego en el centro del campo. Primeras acciones de ataque del Villarreal que saca bien la zaga blanquiazul. Nsongo gana la primera acción ofensiva aunque se queda tendido por lesión.
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Min 1 Arranca el partido
Comienza el encuentro. Primera posesión para el Villarreal, defiende el Dépor en la primera acción.
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Sorteo entre capitanes
Ximo Navarro y Gerard Moreno se saludan y sortean campo. Se guarda un minuto de silencio en el estadio de La Cerámica.
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Buen ambiente en el vestuario
Fernando Soriano reconocía durante la semana que una de las claves del mercado era la de formar un buen grupo humano en el vestuario. Con vídeos como este de Aubameyang y Traoré queda claro que eso se ha conseguido.
https://www.elespanol.com/quincemil/deporte/deportivo/20260904/vacile-aubameyang-adama-traore-basicamente-presentacion-deportivo/1003744372900_0.html
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Calentamiento finalizado
Ambos equipos ya están en el vestuario ultimando los detalles antes de saltar al césped de La Cerámica. Como siempre, hay representación de la afición blanquiazul.
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El Villarreal busca su primera victoria
El equipo dirigido por Íñigo Pérez no ha comenzado bien la temporada y solo ha sumado dos puntos en tres jornadas. Los amarillos buscan su primera victoria de la temporada.
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Así ha presentado en redes el Deportivo su once inicial
De esta manera anunciaba el club la titularidad de Giménez y el equipo que saldrá como titular esta noche en La Cerámica
𝑶 𝒏𝒐𝒔𝒐 𝒐𝒏𝒄𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒐 #VillarrealDépor#LaLigaEASports pic.twitter.com/0JBP7Impu1— RC Deportivo (@RCDeportivo) September 5, 2026