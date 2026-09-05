Villarreal 1 - Deportivo 1, en directo | Sigue el resultado y todos los goles del partido de LaLiga

El Deportivo visita el Estadio de La Cerámica tras conseguir cinco puntos en las tres primeras jornadas. El equipo llega con moral tras no conocer la derrota aunque enfrente tendrá un equipo de Champions.

Los de Antonio Hidalgo tienen por delante el reto de superar a uno de los rivales más complicados de LaLiga. La afición está ilusionada tras un mercado de fichajes en el que el Dépor fue el gran animador. Las llegadas de Giménez y Casadó en el último día de mercado han elevado la moral de un equipo que quiere afianzarse en la élite.

Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en La Cerámica: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Villarreal - Dépor.