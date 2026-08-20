Una peña andaluza del Deportivo se queda sin entradas para el partido ante el Málaga en pleno conflicto

La Peña Al Sur de Riazor, con sede en Andalucía, ha mostrado públicamente su malestar por no poder disponer de entradas para acompañar al Deportivo en su regreso a Primera División lejos de A Coruña. El colectivo atribuye esta situación al conflicto que mantienen el club y la Federación de Peñas, que ha terminado afectando también a los aficionados deportivistas que viven fuera de Galicia. El Dépor sorteó ayer, en directo en su canal de YouTube, las 320 entradas disponibles, con un total de 160 agraciados, al precio de 30 euros. Se entregarán de forma presencial en Málaga. Antes, un porcentaje se destinaba a reparto que hacía la Federación de Peñas.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la peña lamenta que la situación entre la Federación de Peñas y el RC Deportivo no se haya podido solucionar a tiempo y que, como consecuencia, sus integrantes no puedan conseguir entradas para el encuentro que el equipo coruñés disputará el próximo lunes 24 de agosto en La Rosaleda frente al Málaga. El partido comenzará a las 21:30 horas.

Para Al Sur de Riazor, el problema supone un golpe especialmente importante al tratarse de su primer desplazamiento de la temporada con el Deportivo de vuelta a la máxima categoría. La peña recuerda que sus aficionados han acudido durante años a los partidos del equipo lejos de A Coruña, incluso en momentos especialmente complicados a nivel deportivo.

"Una situación que nos perjudica gravemente y que significa no poder asistir a nuestro primer On Tour del deseado regreso a Primera División", señala el colectivo en su comunicado.

Una peña acostumbrada a recorrer España

Al Sur de Riazor pone el foco en que Málaga no es un desplazamiento cualquiera para sus miembros. La ciudad andaluza es uno de los destinos a los que sus aficionados han acudido de forma multitudinaria durante los últimos años, junto a otros viajes a Sevilla, Cádiz, Córdoba, Almería, Albacete, Leganés o Granada.

La peña recuerda además desplazamientos realizados incluso durante las etapas más complicadas del Deportivo, citando viajes a Badajoz, Mérida, Almendralejo, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Algeciras, Linares o Logroño.

"Aún recordamos con mucho cariño las vibrantes previas en Badajoz, Mérida, Almendralejo, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Algeciras, Linares o incluso Logroño o Sestao", apunta.

La situación llega después de semanas de tensión entre el Deportivo y parte de su masa social. La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces mantienen, de hecho, diferentes medidas de protesta contra el club, entre ellas una huelga de animación.

Piden que club y Federación recuperen el diálogo

La Peña Al Sur de Riazor reclama que Deportivo y Federación de Peñas recuperen la comunicación y puedan alcanzar un acuerdo que permita restablecer la colaboración que, según defienden, ha existido durante años.

"Llamamos a la comunicación entre Federación y Club para que en próximos partidos lejos de Riazor no suceda lo mismo y se siga realizando la buena labor que se estaba haciendo por los peñistas", apunta el comunicado.

El colectivo considera que las peñas de fuera de A Coruña desempeñan un papel especialmente relevante en los desplazamientos del equipo. "Los peñistas de fuera de Coruña somos un valor muy importante en los partidos de visitante", reivindica.

Por ello, la peña andaluza espera que el desencuentro entre las partes no vuelva a impedir que los aficionados deportivistas residentes fuera de Galicia puedan acompañar al equipo en sus desplazamientos.

"La única posibilidad de ver a nuestro Dépor", concluye el comunicado, antes de recuperar uno de los lemas más conocidos de la peña: "¡Al Sur de Riazor, siempre sale el sol!".