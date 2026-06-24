Estos son los cambios del nuevo escudo del Deportivo: de la corona a la desaparición de la "L" de La Coruña

El nuevo escudo del Deportivo ya es una realidad y el club ha querido mostrar a sus aficionados todos los detalles del rediseño. Apenas unas horas después de presentar oficialmente la nueva imagen, la entidad compartió en redes sociales un vídeo en el que se puede observar el proceso completo de transformación y las diferencias entre el emblema anterior y el que acompañará al equipo a partir de ahora.

Aunque a primera vista los cambios pueden parecer sutiles, el rediseño afecta a prácticamente todos los elementos que componen el escudo, desde la corona hasta la tipografía de las inscripciones.

El cambio más relevante, y también el que motivó toda la modificación, se encuentra en la denominación del club. La palabra "La Coruña" pierde la letra "L" para adaptarse al topónimo oficial de la ciudad, pasando a figurar como "A Coruña". Además, la tipografía utilizada en esta inscripción se actualiza para unificarla con la del texto "Real Club Deportivo".

La modificación llega después de que este martes cerca del 80 % de los socios respaldasen el cambio y de que la Junta General Extraordinaria aprobase adaptar la denominación social del club a la legislación autonómica que establece el uso oficial del topónimo A Coruña.

Pero la actualización va mucho más allá del nombre. Según se aprecia en el vídeo difundido por el club, la corona gana protagonismo visual. Se desplaza ligeramente hacia arriba, aumenta su superficie dorada y también se retocan algunos de sus elementos rojos.

💙 O escudo do RC Deportivo. Para ser aínda máis nós. pic.twitter.com/kCmlDPLPaD — RC Deportivo (@RCDeportivo) June 24, 2026

Otro de los cambios afecta a la cruz situada en el interior del escudo, que se ensancha para ganar presencia dentro de la composición. El mástil de la bandera también incrementa su tamaño, al igual que la tradicional franja azul que simboliza Galicia y que ahora ocupa una superficie mayor.

Las modificaciones alcanzan igualmente al cinturón que rodea el escudo. La hebilla se amplía visualmente y desaparece uno de los agujeros situados en el tramo final de la correa, buscando una imagen más equilibrada y limpia.

En el texto superior, donde figura la inscripción "Real Club Deportivo", se reduce la separación entre caracteres y se actualiza la tipografía para ofrecer una apariencia más homogénea y adaptada a los nuevos soportes digitales.

Un anuncio por todo lo alto

La publicación del vídeo llega después de una presentación muy especial celebrada durante la noche de San Juan. A las 01:20 horas de la madrugada, en un guiño a los 120 años de historia de la entidad, el Deportivo desveló el nuevo escudo ante cientos de aficionados reunidos en los soportales de Riazor, junto a la playa.

𝒰𝓃𝒽𝒶 𝓃𝑜𝒾𝓉𝑒 𝓅𝒶𝓇𝒶 𝑜 𝓇𝑒𝒸𝑜𝓇𝒹𝑜 𝑒 𝓅𝒶𝓇𝒶 𝑜 𝒹𝑒𝓅𝑜𝓇𝓉𝒾𝓋𝒾𝓈𝓂𝑜.#DesexoCumprido pic.twitter.com/OQIsPphJ3z — RC Deportivo (@RCDeportivo) June 23, 2026

Con esta actualización, el club mantiene intacta la esencia de uno de los símbolos más reconocibles del deportivismo, pero adapta su imagen a la nueva denominación oficial y a las necesidades gráficas actuales.