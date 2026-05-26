El Chaflán de A Coruña no abrirá el próximo domingo: cierra para disfrutar la fiesta del Dépor

Después de la fiesta del pasado domingo por el ascenso del Deportivo a Primera División, A Coruña y los locales hosteleros se preparan para despedir este domingo la liga por todo lo alto. El Chaflán, en Os Mallos y todo un templo para la afición blanquiazul, ha comunicado este martes que no abrirá sus puertas durante la jornada.

La razón no es otra que disfrutar del partido y de la fiesta en familia. "En hostelería se suele estar trabajando cuando el resto lo está pasando bien", señalan en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Y es que trabajar en el sector significa hacerlo los fines de semana, festivos y noches, privándose muchas veces de disfrutar de esos momentos como el resto. Por ello, explican que una de las principales razones son Paco y Rafita, hijos de Rafa, con quienes acudirán al estadio de Riazor para vivir el encuentro en persona.

"Los domingos son nuestro día de descanso, tanto de Rafa como de nuestros camarer@s, y aunque abrimos durante los partidos del Dépor cuando juega fuera, también nos gusta ir al estadio con nuestros hijos, que para eso son socios desde que nacieron", explican.

Este domingo no será una excepción. Además, lo vivirán de una manera todavía más especial, ya que Rafita saldrá al campo junto a los jugadores para la foto inicial del encuentro. "Cantaremos los goles, celebraremos el ascenso de nuevo: primero en Riazor y luego en Cuatro Caminos, pero del otro lado de la barra".

El comunicado termina con un mensaje dirigido a sus clientes: "Los que nos conocéis sabemos que lo entenderéis, y los que no, esperamos no causaros molestias. Hay cosas más importantes que nada: el descanso, la familia, los amigos y el tiempo libre".

Por último, el equipo del Chaflán pide "perdón por la chapa" y da las gracias por hacer el local lo que es: "Un garito de barrio donde tod@s somos de casa. Este domingo, nos vemos… en los bares de Riazor y Cuatro Caminos".