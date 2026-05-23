Así fueron los 14 ascensos del Dépor hasta la fecha: la mitad en A Coruña, la mitad fuera

El Deportivo aspira este domingo a volver a Primera División. Un ascenso, el decimoquinto en su historia, siendo cinco de ellos como campeón de Segunda: 1962, 1964, 1966, 1968 y 2012.

Pero, si alguien ha sido testigo de muchos de los ascensos del Deportivo entre los años 1941 y 2024 ese es Riazor. El estadio coruñés ha acompañado al Dépor en la mayoría de sus momentos más importantes. Desde Quincemil repasamos los ascensos que marcaron la historia blanquiazul desde la creación del club en 1906: siete de ellos en casa y los otros siete fuera.

1940-41

El primer ascenso de la historia del Deportivo llegó en la Temporada 1940-1941, aún con los ecos de la Guerra Civil. El cuadro coruñés ganó por 2-1 al Murcia, un rival muy ligado a las luchas del Dépor por el ascenso.

El equipo estaba formado por Acuña; Novo, Pedrito; Muntané, Molaza, Reboredo; Breijo, Guimeráns, Elícegui, Chacho y Chao, bajo la dirección del técnico Hilario Marrero. Debido a la débil economía del club, cada jugador del Deportivo recibió por el ascenso 2.000 pesetas, recaudadas mediante suscripciones públicas.

En aquel entonces todavía no existía el estadio de Riazor, que se inauguraría en 1944, por lo que los partidos se disputaban en el Parque de Deportes de Riazor, conocido como 'El Viejo Riazor' por las antiguas generaciones de deportivistas.

1945-46

En la Temporada 1945-46 el Dépor consigue volver a Primera División, un año después de su bajada de la primera liga del país. Lo hizo en un partido clave contra el Racing de Ferrol, en el campo de O Inferniño de Ferrol, antes de A Malata, finalizado con victoria por 0-1 con un gol histórico anotado por Manuel Fabeiro. En el banquillo repetía Hilario Marrero.

1947-48

Pese al ascenso en 1945-46 el Deportivo no logró mantenerse en Primera y descendió al año siguiente, para volver a protagonizar, de nuevo, un ascenso en la Temporada 1947-48. Con el banquillo dirigido por el técnico Luis Urquiri, el club regresó a Primera División fuera del campo de juego. El club había adelantado su partido contra el Valladolid dos semanas, por lo que finalmente se dedicaron a esperar a los resultados de sus rivales.

1961-62

No fue hasta la Temporada 1961-1962, la cuarta consecutiva jugando en Segunda, cuando el Dépor se hizo con el ascenso a Primera. Sin embargo, en el ejercicio siguiente, a pesar de un comienzo brillante en el que ganó el Teresa Herrera tras derrotar al Benfica, campeón de Europa solo cuatro meses antes, se volvió a Segunda.

Ahí fue cuando comenzó lo conocido como "etapa del equipo ascensor", subiendo y bajando al año siguiente de categoría hasta la Temporada 1968-1969.

1963-64

El conjunto coruñés dirigido por Roque Olsen consiguió devolver al Dépor a Primera, es uno de los ascensos más recordados por la afición. Y es que el salto de categoría no se hizo oficial hasta la victoria 2-1 contra el Celta de Vigo.

1965-66

El siguiente ascenso del Deportivo a Primera se vivió con un empate en un partido contra un equipo catalán llamado Condal, que en 1970 se fusionaría con el Atlético Cataluña para pasar a ser el Barça B. Por aquella época jugaban el actual presidente de los veteranos del Dépor, Manuel Ríos Quintanilla, Manolete y el entrenador era Enrique Oraizola.

1967-68

El club blanquiazul firmó su cuarto ascenso consecutivo a Primera División y, esta vez, lo hizo como campeón de Segunda. La vuelta se firmó en la penúltima jornada de liga ante el Oviedo en el Estadio Municipal Carlos Tartiere. El Dépor venció por 0-1 con un gol de Morilla y dirigido por Pedro Eguiluz como técnico. Este fue el último ascenso lejos del estadio de Riazor.

1970-71

Los 70 fue la peor década de la historia del RC Deportivo: tocó fondo al caer a la Tercera División en 1974 y en la Segunda B en 1980. Antes de ello, en la Temporada 1970-71 volvería a competir en Primera sin saber que tardaría bastante en poder volver a hacerlo. Este ascenso, en un partido ante el Rayo Vallecano, fue el primero de Arsenio Iglesias como entrenador del Deportivo a Primera División. El autor del gol 1-0 fue Beci.

1974-75

En la temporada del 74 el Dépor cayó en Tercera, categoría en la que solo estaría un año. En mayo de 1975 conseguiría ascender a Segunda B como campeones del Grupo I después de una disputada batalla en la tabla con el Endesa por los puntos, que se mantuvo hasta la penúltima jornada de Liga. Hoy en día, su rival acaba de descender a 2ª Futgal, el penúltimo escalón del balompié autonómico.

1980-81

El regreso del Dépor al fútbol profesional llegaría en la Temporada 1980-81 en el estadio de Riazor. Lo hizo tras ganar al Pontevedra por una goleada 5-1, a falta de tres partidos para que finalizase la temporada.

1990-91

El ascenso del 91 figura en la historia del deportivismo como uno de los más dramáticos. Y es que en medio de un partido decisivo contra el Murcia el juego se vio interrumpido por un incendio en la cubierta del estadio. Finalmente, tras la actuación de los bomberos el partido pudo retomarse y el equipo culminó su subida de categoría. Solo un efectivo municipal de aquel cuerpo de bomberos sigue en activo, el actual jefe de seguridad, Carlos García Touriñán.

2011-12

El ascenso a Primera División en 2012 fue uno de los momentos más esperados por la afición deportivista, que volcó a toda la ciudad en apoyo al equipo. Bajo la dirección de José Luis Oltra, el Dépor compitió con intensidad en cada jornada de Segunda. El campeonato de liga y los 91 puntos certificaron el regreso a la máxima categoría con varias fechas de antelación, culminando una temporada liderada de principio a fin. Esa misma temporada subió el Celta y el Valladolid, justo el lugar donde el Dépor puede hacer historia esta temporada.

Ascenso 2012 (RC. Deportivo) RC. Deportivo

2013-14

En el 2013 el Deportivo afrontaba una gran crisis económica que terminó con la salida de Augusto César Lendoiro de la presidencia y la llegada de Tino Fernández. Fernando Vázquez fue el encargado de llevar al equipo a la cima con una plantilla conformada por canteranos y sin fichajes de lujo tras un verano donde incluso corrió riesgo de desaparición el club aquella noche del 31 de julio donde el deportivismo salió a los Cantones. El ascenso llegó tras un triunfo ajustado ante el Jaén, con un gol de Marchena que ya fue apodado como "Marchilena".

Ascenso 2013 RC. Deportivo

2023-24

El último ascenso del club a Segunda se vivió en el 2024, un 12 de mayo: todo se jugó en un partido decisivo ante el Barça B. Fue un gol de Lucas Pérez, el niño de Monelos, el que terminó de catapultar al Deportivo hasta la máxima categoría del fútbol español. Aquel golpeo de balón parado permitió abandonar la longa noite de pedra y regresar al fútbol profesional, desatando una celebración histórica. El coruñés había regresado un año antes, poniendo incluso dinero de su bolsillo. La anécdota del día fue que Germán Parreño, portero aquel día y uno de los pocos supervivientes aún de esa etapa, acabó el partido con una fractura en un brazo.