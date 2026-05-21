El blanquiazul invade A Coruña a tres días del partido que puede devolver al Dépor a Primera

El palacio de María Pita de A Coruña ya se ha vestido de blanquiazul. La plaza amaneció este mediodía rodeada de los colores del Dépor cuando faltan apenas tres días para el partido más esperado de los últimos años. La ciudad ya empieza a imaginar el ascenso.

La bandera del Deportivo cuelga desde el ayuntamiento y se deja ver desde cualquier rincón de la plaza de María Pita. Justo delante, muchos turistas paraban a sacar fotos al palacio sin saber seguramente todo lo que hay detrás de esos colores para una ciudad que lleva una década esperando este momento.

Pero María Pita no es el único lugar que se ha teñido de blanquiazul. Los balcones de toda la ciudad empiezan ya a llenarse de banderas del Dépor. En algunos edificios incluso recorren toda la fachada, desde el último piso hasta el bajo, dejando claro que en A Coruña solo se habla de una cosa.

Y es que el Deportivo se juega este jueves el ascenso a Primera División después de diez años lejos de la élite. Será en Valladolid, donde los de Riazor podrían conseguir los puntos necesarios para lograr el ascenso directo y devolver al club al lugar del que nunca debió salir.

La ciudad lo vivirá desde casa, pero no por ello con menos intensidad. El Dépor prepara una Fan Zone para reunir a la afición mientras sigue buscando una solución para retransmitir el partido en una pantalla gigante, como ya ocurrió en otras ocasiones.

LaLiga ha rechazado por ahora esa posibilidad, pero en A Coruña nadie da nada por perdido. El objetivo es encontrar una alternativa para que miles de deportivistas puedan vivir juntos una noche que puede acabar siendo histórica.

Porque la ciudad ya está preparada. Y el blanquiazul vuelve a sentirse en cada calle, en cada balcón y en cada conversación.