Yeremay podrá jugar ante el Andorra. El Comité ha estimado la reclamación y el recurso presentado por el Deportivo y el canario será de la partida este domingo. El club presentó imágenes y vídeos argumentando la injusticia sufrida por el futbolista del conjunto coruñés.

Este miércoles el Comité ha dado la razón al Dépor y el canario estará en el trascendental encuentro de este domingo ante el Andorra. En la resolución se explica que "tras el visionado de las imágenes aportadas por el club alegante, este Comité de Disciplina considera que las mismas permiten desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral, al apreciarse de forma clara la existencia de un contacto entre el jugador defensor y el futbolista amonestado. En consecuencia, no puede mantenerse la afirmación contenida en el acta arbitral relativa a que el jugador “se dejó caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de infracción", toda vez que concurre un contacto efectivo previo entre ambos futbolistas”.



El conjunto coruñés logra de esta forma revertir la injusta sanción y Antonio Hidalgo tendrá a toda su plantilla disponible para el partido ante el Andorra a excepción de David Mella. El canterano sigue recuperándose de la grave lesión sufrida hace varias semanas.



El Deportivo tiene por delante tres encuentros para lograr el ansiado ascenso. Este domingo buscará un triunfo clave ante un Andorra que llega en un gran momento a Riazor e incluso con alguna opción matemática de playoff.