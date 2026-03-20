El Deportivo recupera a Yeremay Hernández

El Deportivo afronta el choque ante el Zaragoza con una buena noticia: el regreso de Yeremay Hernández. En una semana marcada por la grave lesión de David Mella, la vuelta del jugador canario supondrá un plus para la plantilla deportivista.

Fue el propio Antonio Hidalgo el que confirmó la recuperación de Yeremay y la presencia del canario en la convocatoria de este fin de semana aunque lo normal es que arranque el choque desde el banquillo.

El técnico reconoció que "la recuperación ha avanzado de manera positiva, pero habrá que ir poco a poco y será el propio jugador el que marque el camino".



Además, el canario tiene cuatro cartulinas amarillas y está a una de la suspensión. Yeremay ha estado fuera de los terrenos casi un mes y, aunque el equipo lo ha notado en el juego, ha logrado sobreponerse con buenos resultados.



El conjunto blanquiazul afronta este sábado un importante partido ante el Zaragoza en Riazor. El Dépor arranca la jornada en puestos de ascenso directo y quiere hacerse fuerte en casa.