El Deportivo - Zaragoza ya tiene fecha y hora

LaLiga hizo público el horario del encuentro entre Deportivo y Zaragoza correspondiente a la jornada 31. El conjunto maño visitará Riazor el sábado 21 de marzo a las 21 horas.

De esta manera el conjunto coruñés ya conoce la hoja de ruta del próximo mes de competición. Los coruñeses viajarán a San Sebastián, recibirán al Granada, viajarán a Ceuta y tendrán la visita del Zaragoza.

El conjunto maño atraviesa un momento delicado y se encuentra colista a seis puntos de la salvación.

El Dépor afronta un tramo decisivo de campeonato para intentar mantenerse en la pelea por la zona alta de la tabla. Actualmente es cuarto con 46 puntos, a tres del ascenso directo y a cuatro del liderato.

Estos son los próximos horarios: