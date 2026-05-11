Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Abrazos, felicidad e imágenes de emoción es lo que se vio este fin de semana en materia deportiva. Los ascensos de Maristas, Victoria y Marineda reflejan el buen momento que vive el deporte coruñés.

A ellos quiere unirse un Dépor que recupera puesto de ascenso directo tras ganar en Cádiz gracias a un solitario gol de Stoichkov. Los coruñeses fueron superiores pero volvieron a marcar en el tramo final de partido. A falta de tres encuentros para el final, los coruñeses cuentan con 71 puntos, los mismos que el Almería.

Básquet Coruña buscará el ascenso por la vía de playoff. Los coruñeses necesitaban la derrota de Obradoiro para ascender este fin de semana, pero los santiagueses no perdonaron y superaron de manera clara a Guipuzkoa.

Victoria de mérito del Dépor femenino ante el Athletic por cero goles a uno. Las coruñesas son undécimas en la tabla a un punto del Madrid CFF, que hoy juega ante el Sevilla.

En fútbol la temporada en Tercera Federación llegó a su fin. Arteixo y Silva empataron a dos en un partido intrascendente en la clasificación pero emocionante en el campo. El Montañeros venció por cuatro goles a uno al Cambados con cuatro goles de Pape Gaye, gran protagonista del encuentro.

En polideportivo se acumulan las buenas noticias en un fin de semana histórico. Maristas venció 73 a 52 y es un nuevo equipo de Liga Challenge.

El Victoria femenino ascendió en fútbol a Segunda Federación tras superar al Zaragoza por dos goles a uno.

También logró el ascenso el Marineda en hockey femenino tras superar a Raspeig por tres goles a uno.

El OAR Coruña cayó ante Puerto Sagunto por 28-27 en la última jornada de la temporada.