La Xunta culpa al "fracaso" de la LOMLOE de los resultados del informe Pisa 2025

Los malos datos del informe Pisa 2025 han dado lugar a las primeras reacciones. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, criticó esta mañana que el documento es "una metáfora clara y evidente" del "fracaso" de la LOMLOE y del "socialismo educativo", aunque ha destacado que Galicia sigue por encima de la media nacional.

"Estamos ante una caída estructural del sistema derivada de la aplicación de una mala ley", ha asegurado Rodríguez en declaraciones a los medios, en las que ha señalado que este es el primer informe Pisa publicado desde que la normativa entró en vigor.

Galicia obtuvo 454 puntos en lectura, lo que supone 31 menos que los 485 de 2022; mientras que en ciencias ha perdido 20 puntos y con los 486 obtenidos baja del primer puesto al quinto. Galicia también ha perdido 20 puntos en matemáticas al quedarse en 466 (eran 486 en 2022), aunque en esta materia asciende tres puestos, desde la octava a la quinta posición por autonomías.

"Galicia, comparativamente con el resto de las comunidades autónomas, mantiene posición", añadió el conselleiro de Educación, que reconoció que los datos en bruto "bajan", algo que según él el Gobierno gallego ya había advertido que iba a ocurrir.

"No son los datos que nos gustaría, los datos brutos que nos gustaría, pero sí proporcionalmente y en comparación con otras comunidades autónomas y dentro de un territorio que es el territorio español (...) vemos que mantenemos posición relativa. Subimos en matemáticas, estamos en las tres competencias por encima de la media española y tenemos también un puesto de privilegio absoluto en el ámbito de equidad", insistió Rodríguez.

El conselleiro de Educación ha señalado que es necesario realizar unos currículums "con sentido común" y no "absurdos" como los actuales, al mismo tiempo que ha pedido establecer unos sistemas de evaluación que recuperen "la cultura del esfuerzo" y eliminen "la cultura del qué más da".

El responsable de Educación autonómico también solicita mejorar la profesión docente ante el actual "fracaso absolutamente estrepitoso" del socialismo educativo, en sus propias palabras recogidas por Europa Press.

Rodríguez, por último, ha puesto el foco en los datos de Cataluña y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por socialistas. Sobre la primera ha indicado las "trampas" realizadas, después de que la OCDE eliminase sus resultados de los informes internacionales al haber apartado de los exámenes a más del 20% de los estudiantes seleccionados, cuando el límite máximo es un 5%.

Respecto a Castilla-La Mancha, el titular de Educación ha cuestionado que pasase en los tres últimos años de la posición 15 a nivel nacional, prácticamente a la cola, hasta el puesto 5 en el último informe, "sin que se haya hecho hasta donde se conoce ningún tipo de plan específico de mejora". "Con lo cual, creo que hay algunas reflexiones colectivas que tenemos que hacer", deslizó Rodríguez.

Una concentración en Madrid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado por su parte del "importante retroceso" que reflejan para Galicia los resultados del Informe Pisa 2025 y lamenta que en apenas tres años, el alumnado gallego haya perdido 31 puntos en competencia lectora y 20 puntos tanto en matemáticas como en ciencias.

"La pérdida registrada desde 2022 en las tres áreas evaluadas evidencia la necesidad de abordar los problemas del sistema educativo y adoptar medidas que permitan revertir esta tendencia", indica la CSIF en un comunicado, a través del que exige "reformas estructurales y estables en la educación pública" acompañadas de financiación suficiente y de mejoras en las condiciones tanto para el profesorado como para el alumnado.

El sindicato plantea cuatro grandes ejes para avanzar en esa dirección: garantizar una inversión de al menos 7.000 euros anuales por estudiante, avanzar en la homogeneización de contenidos en el conjunto del Estado, reducir la temporalidad docente hasta el 8 % y aprobar un Estatuto Docente, además de combatir las diferencias territoriales existentes en el sistema educativo.

La CSIF, por último, ha convocado un calendario de movilizaciones en España y no descarta ir a huelga en defensa de la educación pública y de unas condiciones laborales dignas para el profesorado. La primera actuación será una concentración frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid el próximo 15 de septiembre.