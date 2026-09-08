Inés Rey reclama a la Xunta más inversión en los colegios públicos de A Coruña en el inicio del curso

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visita el CEIP María Pita con motivo del inicio del nuevo curso escolar en los centros de enseñanza públicos de la ciudad. Quincemil

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó este martes el CEIP María Pita con motivo del inicio del nuevo curso escolar, que arrancará este miércoles 9 de septiembre en los centros públicos de la ciudad. La regidora estuvo acompañada por el concelleiro de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego.

El Concello aprovechó los meses de verano para realizar trabajos de mejora en 23 centros educativos, de los que 21 son colegios de Infantil y Primaria y centros de Educación Especial y dos son escuelas infantiles municipales. "Hicimos un esfuerzo importante para que los colegios y las escuelas infantiles estuviesen preparados para recibir al alumnado", señaló Rey.

Según explicó la alcaldesa, la Concellería de Educación destinó este año 1,7 millones de euros a inversiones en los colegios públicos y otros 2,7 millones al plan anual de mantenimiento. Durante el verano se llevaron a cabo actuaciones en cubiertas, patios, instalaciones eléctricas, fontanería, accesibilidad, seguridad, instalaciones deportivas, cierres y carpinterías, además de trabajos para solucionar filtraciones y humedades.

En el CEIP María Pita, concretamente, se realizaron intervenciones en la fontanería y el alumbrado exterior, se renovó la carpintería exterior y se mejoró el camino de acceso al centro.

Que la Xunta asuma sus competencias y ponga en marcha un plan de rehabilitación integral de los centros educativos públicos Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

La alcaldesa aprovechó el comienzo del curso para reiterar sus críticas a la Xunta por el estado de los centros públicos de A Coruña, que, según indicó, tienen una antigüedad media de 50 años.

Rey recordó que el Concello entregó en julio a la Consellería de Educación un informe con las necesidades de rehabilitación y mejora detectadas en cada centro. "Lo que le pedimos es muy sencillo: que asuma sus competencias, que ponga en marcha un plan de rehabilitación integral de los centros educativos públicos", afirmó.

La regidora diferenció las labores municipales de mantenimiento de las intervenciones estructurales que reclama al Gobierno gallego, pues "el mantenimiento no sustituye a las obras estructurales ni a las obras de rehabilitación y modernización que le corresponden a la Xunta de Galicia".

Según Rey, el Gobierno autonómico todavía no ha respondido al documento remitido por el Concello. También aseguró que, pese a las actuaciones anunciadas por la Xunta este verano en más de 600 centros, ninguna se realizó en colegios de A Coruña.

La alcaldesa puso además el foco en la situación de Zalaeta, donde cuestionó la planificación de unas obras de impermeabilización que finalmente, según afirmó, no se ejecutarán durante este curso. Rey aseguró que esta situación ha generado incertidumbre entre las familias ante el comienzo de las clases y reclamó a la Xunta que responda a las necesidades trasladadas por los centros de la ciudad.