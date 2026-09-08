Galicia registra en el informe Pisa 2025 sus peores datos históricos, que superan la media nacional

El informe Pisa de 2025 ha revelado unos datos desoladores para Galicia y el conjunto de España, por debajo de los registrados en 2022 (último documento disponible). El alumnado de 15 años ha obtenido su peor resultado en lectura, matemáticas y ciencias, un retroceso que se produce también a nivel europeo y de la OCDE.

El estudiantado gallego registró en 2025 los peores datos históricos desde que en 2006 se comenzó a conocer la situación desagregada por comunidades autónomas. Galicia, sin embargo, está por encima de la media española en ciencias, matemáticas y lectura gracias al descenso generalizado.

Y es que los resultados de Pisa a nivel internacional también tienen una tendencia decreciente, sobre todo en lectura: ha pasado de 482 puntos en 2022 a 466 en 2025. Ciencias, con 486 frente a 491, y matemáticas (469, 11 menos que en 2022) también han registrado un descenso.

Peor en lectura y en ciencias

Galicia ha obtenido 454 puntos en lectura, lo que supone 31 menos que los 485 de 2022 y 55 menos respecto a 2015. La comunidad gallega está ligeramente por encima de España (451), pero por debajo de la media de la Unión Europea (459) y del promedio de la OCDE (461 puntos). Los españoles han descendido un total de 45 puntos en lectura entre 2015 y 2025.

La comunidad gallega ocupa el octavo puesto en lectura entre las comunidades autónomas: antes de la pandemia era tercera, según recuerda Europa Press. Asturias lidera el ranking con 471 puntos, seguida de la Comunidad de Madrid (469), Castilla y León (466), Cantabria (461), Castilla-La Mancha (461), La Rioja (461) y Aragón (461).

Extremadura (451) iguala la media española, mientras que la Región de Murcia (448), Canarias (445), Andalucía (441), Islas Baleares (441), Navarra (441), Comunidad Valenciana (424), País Vasco (419), Ceuta (397) y Melilla (379) están por debajo. Cataluña, excluida de los informes internacionales por su alto porcentaje de exclusiones, ha obtenido 473 puntos.

Tampoco son buenos los resultados de Galicia en ciencias, aunque están por encima de la media nacional y europea. La comunidad ha perdido 20 puntos y con los 486 obtenidos baja del primer puesto en el que estaba empatada con Castilla y León en el último informe al quinto lugar entre autonomías.

El alumnado con mejores resultados en ciencia han sido los de la Comunidad de Madrid (495 puntos). Por encima de la media de la OCDE (482), de la UE (481) y de España (477) también se encuentra Castilla y León (493), Asturias (492), Cantabria (490), Galicia (486), Castilla-La Mancha (485), La Rioja (484) y Aragón (482).

Por debajo de la puntuación media en ciencias, están Extremadura (473), Navarra (472), Baleares (471), Murcia (470), Canarias (469), Andalucía (462), País Vasco (459), Comunidad Valenciana (450), Ceuta (420) y Melilla (405). Por su parte, Cataluña ha obtenido una puntuación de 502.

Mejora en matemáticas

Galicia también ha perdido 20 puntos en matemáticas al quedarse en 466 (eran 486 en 2022), aunque en esta materia asciende tres puestos, desde la octava a la quinta posición por autonomías.

Los mejores resultados se han conseguido en la Comunidad de Madrid (477 puntos), seguido de Castilla y León (472), Cantabria (470), Asturias (469) y Galicia (466), todas ellas por encima del promedio de la OCDE y del total de la UE (463).

La media nacional (457) también ha sido superada por el alumnado de Castilla-La Mancha (462), La Rioja (462), Aragón (462), Navarra (462) y País Vasco, mientras que por debajo están los estudiantes de Extremadura (454), Baleares (449), Murcia (447), Canarias (442), Andalucía (442), Comunidad Valenciana (435), Ceuta (405) y Melilla (395). Cataluña ha obtenido 474 puntos en esta materia.

El Informe Pisa 2025, por otro lado, incluye resolución computacional de problemas. Galicia cuenta con 505 puntos, más que la media de España (499), que a su vez supera en un punto el promedio de la OCDE y en cuatro el total de la Unión Europea (495).

La Comunidad de Madrid, con 515 puntos, lidera el rendimiento en resolución computacional de problemas, seguida de Asturias (512), Cantabria (510), Castilla y León (509), Aragón (506), Galicia (505), Castilla-La Mancha (503), La Rioja (500) y Navarra (500).

Por debajo de la media española en resolución computacional de problemas se encuentran el País Vasco (498), Islas Baleares (497), Extremadura (494), Canarias (488), Murcia (485), Andalucía (483), Comunidad Valenciana (474), Ceuta (440) y Melilla (416). Cataluña, excluida del informe internacional por alto porcentaje de alumnado excluido en la prueba, ha obtenido 523 puntos.

Centros privados y públicos

El informe Pisa recoge que apenas hay diferencias entre los resultados de centros públicos y privados de Galicia, donde en algunas materias los resultados han sido ligeramente favorables a los públicos.

Las chicas, por otro lado, están por encima de los chicos en dos de tres disciplinas (ciencias y lectura), mientras que ellos solo las superan en matemáticas. El informe de 2022 reflejaba que los chicos eran superiores en ciencia, algo que ha cambiado respecto a este último.

La novena edición en la que se evalúa a los alumnos españoles ha contado con la participación de 956 centros educativos y casi 30.000 estudiantes, en una muestra representativa de la población total del alumnado de 15-16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Alumnado excluido

La tasa de alumnado excluido en España ha sido del 7,89%, superior al 5% que PISA establece en sus estándares. La OCDE, sin embargo, ha determinado que los datos de España pueden ser plenamente utilizados para las comparaciones internacionales y de tendencia tras realizar un análisis de sesgo

No obstante, ha habido dos comunidades autónomas con un porcentaje de exclusiones "especialmente alto": Cataluña (23%) y la Región de Murcia (13%). La OCDE ha decidido no incluir los datos de Cataluña en los informes internacionales, e incluir los de la Región de Murcia con una nota que advierta del potencial riesgo de sesgo por sobrestimación.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el conocimiento previo de la OCDE, ha decidido incluir los resultados de Cataluña, aunque se han separado de los del resto de comunidades advirtiendo que la muestra del alumnado que ha realizado la prueba no es representativa.