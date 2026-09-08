Discrepancias entre Xunta y Ayuntamiento de A Coruña por las obras en el IES Zalaeta

La ANPA del IES Menéndez Pidal-Zalaeta de A Coruña ha trasladado su preocupación por el estado de las obras del centro a falta de pocos del inicio del curso escolar. La asociación de familias asegura que una visita técnica realizada el pasado 4 de septiembre constató que todavía quedaban pendientes "importantes actuaciones" y ha reclamado la intervención urgente de la Inspección Educativa.

Según el comunicado difundido por la ANPA, la visita fue solicitada por la propia asociación y contó con un arquitecto técnico colegiado, que elaboró un informe sobre el estado de las instalaciones.

Entre las cuestiones que recoge el documento destaca la retirada de unos 500 metros cuadrados de cubierta de fibrocemento con amianto. Según la ANPA, estos trabajos estaban previstos para el fin de semana anterior al comienzo de las clases.

El informe también habría detectado zonas de obra sin el vallado y la señalización necesarios, además de una grúa torre y andamios que, según la asociación, no contaban con suficiente protección.

La ANPA alerta asimismo de un posible riesgo de caída de materiales y objetos y de un "importante estado de desorden y suciedad" en el interior del instituto.

El informe pide no habilitar el centro hasta retirar el amianto

La situación descrita en el documento técnico lleva a la ANPA a reclamar que se garantice la seguridad antes de que los estudiantes regresen a las aulas. En concreto, el informe recomienda expresamente "no habilitar el centro ata a completa retirada de fibrocemento con amianto" y establecer las medidas necesarias para impedir que el alumnado pueda acceder a las zonas que continúan en obras.

La asociación señala además otras actuaciones pendientes en las instalaciones deportivas. En el pabellón deportivo todavía quedaban trabajos relacionados con el pavimento, mientras que en el gimnasio, que ya había sido barnizado, se advertía de la existencia de fuerte olor y escasa ventilación, circunstancias que podrían dificultar su utilización inmediata.

Ante estas conclusiones, la ANPA presentó el pasado 7 de septiembre un escrito por registro electrónico de la Xunta de Galicia, dirigido al Departamento Territorial de la Consellería de Educación en A Coruña.

En él solicita la actuación urgente de la Inspección Educativa y reclama que, antes de la incorporación del alumnado, se compruebe que el instituto reúne las condiciones necesarias de seguridad y salubridad.

La asociación asegura que adjuntó al escrito tanto el informe elaborado por el arquitecto técnico como la documentación correspondiente.

La Xunta asegura que las clases comenzarán con normalidad

Ante las críticas de la ANPA, la Xunta de Galicia asegura que la previsión es que la obra termine durante este mes de septiembre. Desde la Administración autonómica explican que precisamente durante estos días se están acelerando aquellos trabajos que es necesario realizar sin alumnado en las aulas, con el objetivo de que este miércoles las clases puedan comenzar "con normalidad".

"En cualquier caso, los técnicos de la Consellería están en contacto con la empresa y hacen continuo seguimiento de la situación", señala la Xunta.

La ANPA, por su parte, asegura que permanecerá pendiente de la evolución de los trabajos y que mantendrá informadas a las familias sobre cualquier novedad relacionada con el estado del centro.

La alcaldesa de A Coruña critica las orbas

La alcaldesa herculina, Inés Rey, cuestionó la planificación de unas obras de impermeabilización que finalmente, según afirmó, no se ejecutarán durante este curso. Rey aseguró que esta situación ha generado incertidumbre entre las familias ante el comienzo de las clases y reclamó a la Xunta que responda a las necesidades trasladadas por los centros de la ciudad.



"En Zalatea por ejemplo decidieron empezar unas obras de impermeabilización a destiempo, hasta el punto de que, incluso el 7 de septiembre por la tarde, no estaba claro si se podrían hacer los adiestramientos en el polideportivo que tiene el propio instituto porque a lo mejor empezaban las tareas de rehabilitación. Finalmente no empezaron el 7 de septiembre, pero todos tranquilos porque no van a empezar en todo el curso. Decidieron que esa actuación no se hace. Entonces, entre lo que no hacen y lo que hacen a destiempo, pues estamos en esta situación donde las familias de los chicos y chicas que comienzan primero de la ESO, segundo de la ESO, etcétera, en ese instituto, a día 8 de septiembre, no saben si van a poder iniciar el curso con normalidad y seguridad".

