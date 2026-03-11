Intercentros 2026 se pone en marcha en A Coruña: presentadas todas las novedades en FNAC

La nueva edición del Festival Intercentros de A Coruña fue presentada este miércoles en la FNAC, donde la organización dio a conocer las principales novedades de un evento que volverá a llenar el Coliseum con música, coreografías y solidaridad.

La gran gala del certamen se celebrará este viernes 13 de marzo desde las 17:00 horas, con la participación de más de una treintena de centros educativos, academias y escuelas de la ciudad y la implicación de más de un millar de alumnos sobre el escenario.

El organizador del festival, Rodrigo Hidalgo, destacó durante la presentación el crecimiento que ha experimentado el proyecto en esta edición.

"Hemos superado las 30 instituciones", señaló, subrayando que cada año se suman nuevos centros y academias atraídos por la repercusión educativa y solidaria del evento.

Nuevos centros y academias participantes

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la incorporación de cuatro nuevas instituciones al festival. Entre ellas figura la Grande Obra de Atocha, que regresa tras haber participado en los inicios del proyecto, además de nuevas academias y centros educativos como el Salvador de Madariaga o Punto Cero de The Vibe Studio.

La ampliación del número de participantes ha obligado a la organización a trabajar más la estructura del espectáculo, con el objetivo de mantener el ritmo de una gala que se prolongará durante toda la tarde y que combina actuaciones musicales, canto y coreografías.

Un evento solidario para dos entidades coruñesas

El festival mantiene su carácter solidario. En esta edición, todo lo recaudado con la venta de entradas y la recogida de alimentos se destinará a BoanoiTE y la Asociación de Daño Cerebral de A Coruña, dos entidades que trabajan en la ciudad con colectivos vulnerables.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y el público también podrá colaborar aportando un kilo de alimentos, una fórmula que se ha consolidado como una de las señas de identidad del evento.

Camino del 25 aniversario

La edición de 2026 servirá además como antesala del 25 aniversario del festival, que se celebrará el próximo año. La organización ya trabaja en diferentes iniciativas para conmemorar esta efeméride, entre ellas la posible organización de exposiciones, charlas culturales y la publicación de un libro sobre la historia del proyecto.

Intercentros nació en 2002 como una pequeña iniciativa educativa en el colegio Santo Domingo Fesd y con el paso de los años se ha convertido en uno de los eventos escolares y solidarios más multitudinarios de A Coruña, manteniendo el mismo espíritu con el que comenzó: utilizar la música y el arte para educar en valores y apoyar causas sociales.