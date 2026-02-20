Treinta alumnos de A Coruña estudiarán en Canadá con el programa municipal de becas

Estudiantes de A Coruña que participan este curso en el programa de las Becas Norteamérica. Concello de A Coruña

Un total de 30 estudiantes de A Coruña realizarán primero de Bachillerato en Canadá el próximo curso gracias a una nueva edición del programa Becas Norteamérica, impulsado por el Concello. La iniciativa ofrece a los jóvenes la oportunidad de completar un año académico en el extranjero y mejorar su formación lingüística y personal.

La lista definitiva de beneficiarios ya puede consultarse en la web municipal. Los seleccionados disponen de un plazo de diez días hábiles, entre el 23 de febrero y el 6 de marzo, para confirmar su participación o renunciar a la plaza.

El proceso, iniciado el pasado mes de noviembre, recibió 134 solicitudes. De ellas, 30 han sido adjudicadas, mientras que otras 81 han quedado en lista de espera y 23 fueron excluidas por no cumplir los requisitos establecidos.

La mayoría de los alumnos contará con financiación completa: 27 de ellos no tendrán que asumir ningún coste, mientras que los tres restantes aportarán el 10% del total, con el resto cubierto por el Concello.

El programa está dirigido a estudiantes de 4º de ESO y cuenta con una inversión municipal de 650.000 euros. Incluye la estancia durante un curso académico en Canadá con una familia anfitriona, la matrícula en un instituto, los viajes, el visado, la asistencia sanitaria y una ayuda mensual de 120 euros para manutención. Además, en función de la renta familiar, algunos alumnos podrán recibir una ayuda adicional.

La selección de los participantes se ha realizado en base a criterios académicos y sociales, como el expediente en 3º de ESO, la nota de inglés, la renta familiar y la situación sociofamiliar.

El Concello destaca que este programa busca favorecer la igualdad de oportunidades y reforzar la formación internacional del alumnado, consolidándose como una de las iniciativas educativas más destacadas de la ciudad. "Son ya muchos los chicos y chicas que se beneficiaron de este programa a lo largo de los años. Es una forma de salir al mundo, de conocer otras culturas y aprender idiomas. El compromiso con el mantenimiento del programa es total", apuntó la alcaldesa Inés Rey.