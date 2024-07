La Cátedra Greenalia de la Universidade da Coruña convoca los II premios Galicia Renovable

La Universidade da Coruña (UDC) y la empresa Greenalia impulsan la Cátedra de Transición Enerxética Greenalia-UDC para la transparencia de conocimiento sobre el impacto del cambio climático, el proceso de descabonización y la transición energética, con especial atención a sus efectos en Galicia.

Así, en el marco de esta cátedra, se convocaron los Premios Galicia Renovable, para poner en alor los proyectos, propuestas, análisis o diseños que desenvuelvan directa o indirectamente ejes temáticos relacionados con los objetivos de la Cátedra Greenalia-UDC para la transción energética.

Con ello se establecen las siguientes líneas de trabajo: "Galicia como rexión enerxética; o seu papel como consumidora, transformadora e xeradora de enerxía; o impacto do cambio climático no desenvolvemento económico e social desta comunidade; solucións de eficiencia enerxética nos distintos ámbitos; xestión dos riscos asociados á actividade enerxética; definición e tratamento dos riscos empresariais relacionados co consumo enerxético; e solucións paisaxísticas das distintas infraestruturas enerxéticas".

Banner Premio Galicia Renovable

¿Cómo participar?

Podrá participar en el concurso el alumnado de una titulación de grado o máster, de cualquiera de las facultades del Sistema Universitario de Galicia, que presenten su trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster entre el 27 de septiembre del 2023 y el 20 de septiembre de 2024.

Premios

Se establecen dos categorías: para mejorara el TFM, un galardón dotado de 1.200 euros; y para los TFG se otorgarán dos premios, el primero será de 1.000 euros y el pago de la matrícula del curso académico de uno de los dos másteres que oferte la UDC para el siguiente curso, y el segundo, de 750 euros al que se suman también el abono de la matrícula.