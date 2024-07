¿A qué hora actuará Ed Sheeran en Santiago? Estos son todos los horarios de O Gozo Festival 2024

Empieza la cuenta atrás para uno de los grandes eventos del mes (y del año) en la capital gallega. O Gozo Festival llega al Monte de Gozo, en Santiago, el próximo sábado 6 de julio y lo hace con uno de los conciertos más esperados del verano: el del británico Ed Sheeran. El intérprete de Perfect, Shape of You o Thinking out loud no estará solo, ya que completan el cartel artistas como Mon Laferte, Milky Chance o Fillas de Cassandra.

Este lunes la organización del festival ha publicado los horarios de todas las actuaciones. La jornada arrancará a las 17:30 horas, mientras que la última actuación empezará a las 00:45 horas.

Las primeras en subirse al escenario de O Gozo Festival serán las gallegas Fillas de Cassandra, que actuarán a las 17:30 horas. Después de las intérpretes de Tataravoa o Lisístrata, será el turno para Angelina Mango, la representante de Italia en Eurovisión con su canción La Noia, que actuará a las 18:40 horas.

El siguiente concierto empezará a las 19:35 horas y será el de la cantautora y compositora chilena Mon Laferte. Tras ella, los asistentes disfrutarán de los alemanes Milky Chance, que empezarán su directo a las 21:00 horas.

Una hora y media después, a las 22:30 horas, será el turno para el británico Ed Sheeran. Sin duda, uno de los conciertos más esperados en Santiago ya que, junto con Tenerife, son sus únicas fechas en España este verano. Más de dos horas de directo en el que sonarán sus grandes hits, que lo han llevado a ser uno de los artistas con más repercusión a nivel internacional.

Los colombianos Bomba Estéreo serán los encargados de poner el broche de oro al festival. Los intérpretes de Ojitos lindos o Fuego a ctuarán a partir de las 00:45 horas.