Dos jóvenes gallegos impulsan desde A Coruña el pódcast Talking Tigers: "Buscamos buenas historias"

Todo empezó con una webcam, un micrófono y muchas ganas de aprender. En enero de 2023, Adrián Villaraviz y Martín del Río, dos jóvenes gallegos de 23 y 21 años, decidieron comenzar a emitir directos desde A Coruña.

Lo que nació como un proyecto entre amigos se ha convertido, tres años después, en Talking Tigers, un pódcast que cada miércoles reúne a profesionales de ámbitos muy diferentes y que acumula ya más de 24 millones de visualizaciones entre todas sus plataformas.

Cada miércoles a las 22:30 horas publican un nuevo episodio en el que conversan, sin guion y sin prisas, con personas que tienen una historia que contar. "No buscamos famosos, buscamos buenas historias. Hay gente que nunca ha hablado delante de una cámara y tiene muchísimo conocimiento que compartir. Nos interesa cualquier persona que pueda aportar algo", resume Martín.

Por sus micrófonos han pasado perfiles muy variados, como María Dorrego, responsable de People & Talent de Kelea Company; Fran Cañotas, periodista, presentador y actor; Laura Salán, especialista en suelo pélvico; Miguel Ángel Rodríguez, COO de Locotoo; Paula García, experta en maternidad; los pilotos de motociclismo Marco Díaz y Uxía Camiña; Ramón Santos, propietario de Mercería La Crisálida; Iago Parga, experto en redes sociales; Yago Duarte, CMO y eCommerce Manager en Cero de Costa; o Jessica Bardanca, CEO y directora creativa de Mexas, entre otros muchos invitados.

De los directos a un pódcast semanal

Aunque hoy Talking Tigers se publica cada miércoles, el proyecto nació de una forma muy distinta. Martín ya tenía experiencia haciendo directos en Twitch y fue quien propuso empezar. "Me dijo que tenía una webcam, un micrófono y que sabía montar todo. Era cuestión de lanzars", recuerda Adrián.

El 31 de enero de 2023 emitieron su primer directo. Durante los primeros meses las conversaciones eran en vivo y los invitados pertenecían, sobre todo, a su entorno más cercano. Con el paso del tiempo el proyecto evolucionó hacia el formato actual, con episodios grabados y una publicación semanal que les permitió mejorar la producción y dar un salto de calidad.

Hubo un momento que marcó un antes y un después. "El episodio 36 fue el punto de inflexión. Fue la primera vez que entrevistábamos a alguien a quien no conocíamos. Lo fuimos a recoger a la estación y prácticamente nos presentamos antes de empezar a grabar. Hoy es algo habitual, pero entonces fue una sensación completamente nueva", recuerda Martín.

A partir de ahí comenzaron a llegar invitados de toda España y Talking Tigers dejó de depender únicamente de su círculo de amistades.

Un estudio desde el salón de casa

Muchos espectadores creen que el programa se graba en un estudio profesional, pero la realidad es muy distinta. Antes de cada episodio convierten el salón de su piso en un estudio de grabación. Montan cámaras, focos, micrófonos y decoración para que el invitado se sienta cómodo desde el primer momento. "Nos dicen mucho lo bonito que es el set y siempre pensamos que haber cómo les explicamos que ahí es donde cenamos todos los días", bromea Adrián.

Además, estos dos jóvenes intentan cuidar cada detalle. "Siempre intentamos recibirlos con tiempo, ofrecerles un café y charlar un rato antes de empezar. Queremos que cuando se enciendan las cámaras la conversación ya haya comenzado", explica Martín.

Piti Pinsach fue uno de los invitados de Talking Tigers Cedida

Un hobby que no quieren perder

Detrás de cada episodio hay muchas horas de preparación, grabación y edición, aunque ambos tienen claro que Talking Tigers nunca nació con la intención de convertirse en su profesión. Adrián estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Martín Ingeniería Informática. Compaginan los estudios con el pódcast y aseguran que su principal motivación sigue siendo aprender.

"Tenemos claro que cada uno trabajará de lo suyo. El pódcast es un hobby que disfrutamos muchísimo. Si algún día deja de dar ingresos, seguiremos haciéndolo porque lo importante es aprender", afirma Adrián.

Con el tiempo consiguieron monetizar YouTube, crear una empresa para gestionar colaboraciones y mejorar el material gracias al apoyo de diferentes patrocinadores. Sin embargo, insisten en que las cifras nunca han sido el objetivo.

Más de 24 millones de visualizaciones

Actualmente Talking Tigers supera los 4.500 suscriptores en YouTube, donde acumula 4,6 millones de visualizaciones. En Instagram ronda los 13,5 millones, TikTok suma cerca de 6,8 millones y Spotify supera las 9.000 escuchas.

Aun así, aseguran que lo más valioso no son los números. "Cada invitado nos deja una enseñanza diferente. Al final ese era el objetivo cuando empezamos y sigue siendo el mismo hoy", concluyen.