El festival Cineuropa regresa a Santiago de Compostela este jueves 7 con más de 130 películas

La 38 edición del festival Cineuropa echará a andar este jueves 7 y se prolongará hasta el 24 de noviembre, programando más de 130 películas en cinco espacios de Santiago de Compostela, además de debates, encuentros y conciertos, bajo el hilo conductor de la libertad y el devenir de la democracia desde la óptica cinematográfica.

La apertura será en el Teatro Principal con la película francesa Por todo lo alto, de Emmauel Courcol, estrenada en la sección oficial del último festival de Cannes y premio del público en San Sebastián.

Como es tradicional, en el festival compostelano estarán representados las películas más destacadas de los circuitos internacional y europeo, con numerosas miradas y procedencias, teniendo siempre en cuenta el nexo con la actualidad y con la "realidad política y social", como ha explicado este martes su director, José Luis Losa.

El festival se empapa de estética de las elecciones estadounidenses para dar cabida a lecturas sobre la libertad y a piezas transgresoras, entre las que habrá estrenos absolutos.

En la lista de grandes firmas de la programación figuran los franceses François Ozon (Quand vient l'automne), Bruno Dumont (L'Empire) o Quientin Dupieux (Le deuxieme acte); la británica Andrea Arnold (Bird) y su compatriota Mike Leigh (Hard Truths), además del italiano Paolo Sorrentino (Parthenope), el portugués Miguel Gomes (Grand Tour) y el norteamericano Paul Schrader (Oh Canada).

Entre los títulos que proyectará Cineuropa está el film georgiano x, de Dea Kulumbegashivili, la película iraní The seed of the sacred fig, de Mohammad Rassoulof; la cinta anglo-senegalesa Dahomey, de Mati Diop; la austríaca The Devil's Bath, de Verónica Frantz; y Yeohaengjaui pilyo, el nuevo encuentro de Isabelle Huppert con el coreano Hong Sang-Soo.

Sección oficial

Esta será la cuarta edición de Cineuropa como festival internacional competitivo, con 12 películas a concurso y un jurado internacional formado por Flávia Castro, Sonia Méndez y María José Santacreu.

Estos 12 trabajos de la sección Nuevos Cineastas proceden del circuito de festivales europeo: desde Lorcano, Toxic, de la lituana Saulé Bliuvaité, y Moon, de la iraquí Kurdwin Ayub; mientras que desde Cannes se recupera Femmes au Balcon, de Noémie Merlant.

De Colombia, pasando por el festival de Sitges, llega a Compostela Mi bestia, de Camila Betrán; mientras que su compatriota Yennifer Uribe Alzate participa con La piel en primavera, que estuvo en la Berlinale y en San Sebastián.

Por el mismo festival pasó Turn me on, de Michael Tyburski, que competirá también en esta sección con Blue sun palace, de Constance Tsang, premiado en la Semaine de la Critique de Cannes, y con Santosh, de Sandhya Suri, también seleccionado en Cannes.

Cierran esta sección Armand de Halfdan Ullman -Un Certain Regard de Cannes-, Reas, de Lola Arias -San Sebastián y Thesalonika-, y Rock Bottom, ópera prima de animación de María Trenor que formó parte del Festival de Annecy.

Estreno de 7291

Igual que en 2015 Cineuropa acogió el estreno del documental Frankenstein 04155, que denunciaba las responsabilidades políticas en el accidente del Alvia, el festival programará el 10 de noviembre en el Salón Teatro el estreno mundial de 7291, documental de Juanjo Castro cuyo título rememora el número de muertes en las residencias de mayores dependientes de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Habrá un segundo pase el día 11 en la Sala Númax.

Otra exclusiva de esta edición es From Darkness to light, un documental que saca a la luz la 'película maldita' de Jerry Lewis, una comedia ambientada en un campo de concentración nazi. El dudoso sentido moral de esta pieza llevó a que nunca se estrenase e incluso a que su existencia fuese considerada mucho tiempo una "leyenda urbana".

Además, Cineuropa acogerá el estreno de los cinco capítulos de la serie de Elías Siminiani El circo de los muchachos, pendiente de estreno en Amazon.

Sección 'Henry Fonda for president'

En el cartel de esta edición cobra protagonismo la figura de Abraham Lincoln, cuyo espíritu y el debate de la democracia actual centrado en Estados Unidos y sus comicios vertebran la sección 'Henry Fonda por president. El corazón del cine es la libertad', que deviene en lema de esta edición.

Uno de los filmes más destacados de esta edición es, así, Henry Fonda por president, de Alexander Horwharth, presentado en febrero en la Berlinale y que, partiendo de un ensayo documental sobre el actor y su filmografía, construye una 'Historia de los Estados Unidos' sobre el imaginario de los personajes que Fonda interpretó.

Alrededor de esta pieza, el festival, que contará con la presencia del director, propone en una retrospectiva que indaga en ese imaginario de Fonda a través de sus películas.

Además, coincidiendo con los 100 años del nacimiento de Marlon Brando, Cineuropa propone un ciclo de películas en las que ver lo que supuso como revolución interpretativa la irrupción del Método y del Actor's Studio, así como una mesa debate con el director Javier Rebollo, el historiador José Manuel Sande y el crítico Martin Pawley.

Premio Cineuropa

Alberto Gracia, Ingrid García-Jonsson y Flávia Castro, distinguidos con el Premio Cineuropa. Cineuropa

En su edición número 38, Cineuropa distinguirá la trayectoria del director ferrolano Alberto Gracia, la actriz hispano-sueca Ingrid García-Jonsson y la realizadora brasileña Flávia Castro.

El premio a Gracia se entregará el martes 12 en el Teatro Principal, con la proyección de su película La parra, mientras que García-Jonsson recogerá su galardón el día 14 en el mismo lugar con la proyección de Una ballena. Finalmente, Flavia Castro recogerá su premio el miércoles 20 en el Salón Teatro, cuando se proyectará Diário de uma busca.

Entre otros eventos, el cineasta Albert Serra presentará el día 18 su último film Tardes de Soledad, y mantendrá un encuentro con el público; mientras que Margarita Ledo Andión presenta en Galicia Prefiro condenarme el jueves 21. A mayores, se presentarán los cuatro capítulos de Hotel do Río, del portugués Joao Canijo; se exhibirá la última película protagonizada por Ángela Molina, y Javier Rebollo proyectará los días 8 y 9 su comedia cinéfila 'En la alcoba del sultán', estrenada en la Seminci.

Actividades paralelas

Además de las proyecciones, el Festival Cineuropa contará con numerosas actividades paralelas, como los tradicionales conciertos de la Real Filharmonía de Galicia y la Banda Municipal de Música de Santiago.

También se mantienen las citas de Cineuropa Miúda, dirigida a público infantil y juvenil, y la emisión de los trabajos finalistas de Xuventude Crea en la modalidad de videocreación.

Además, acogerá la presentación de una selección de cortos desarrollados por jóvenes participantes del proyecto 'Cinema en curso', programará un encuentro con el director Spiros Javides, un homenaje a José Val del Omar y una jornada educativa sobre 'Nuevas soluciones a la financiación para la producción audiovisual'