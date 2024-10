Estos son los grandes eventos que se celebrarán en Santiago de Compostela este mes de noviembre

El mes de noviembre llega a Santiago de Compostela con una agenda de ocio cargada de planes para todos los públicos, donde la música será la gran protagonista. Shinova, Walls, Triángulo de Amor Bizarro o Marina Reche son algunos de los artistas que actuarán en la capital gallega.

Además, la ciudad acogerá una nueva edición del festival Outono Códax, que traerá a Compostela a artistas de renombre como Fantastic Negrito, The Courettes o The Jive Aces. El estreno de Somos Criminais e punto final o el festival Cineuropa con algunas de las propuestas que destacamos este mes.

Estreno de 'Somos Criminais'

'Somos criminais e punto final'. Cedida

Xosé Antonio Touriñán y Carlos Blanco llegan a Compostela con su último espectáculo, Somos Criminais e punto final, que estrenarán el próximo 1 de noviembre en el Auditorio de Galicia. Los dos humoristas regresan con una nueva entrega en la que pondrán punto y final a su particular búsqueda de lo que nos hace ser criminales. Dirigida por Tito Asorey, Blanco y Touriñán están al mando de una misión especial muy particular en la que las risas están aseguradas. Las entradas están disponibles a partir de los 16 euros.

Los conciertos del mes

El grupo de música Shinova. Cedida

Shinova aterrizará en Santiago el próximo viernes 1 de noviembre para presentar su último disco, El presente. Una oportunidad para disfrutar en directo del último trabajo del grupo de rock vizcaíno. La cita será en la Sala Malatesta y ya no quedan entradas disponibles.

También el viernes 1 actuará en la ciudad Ill Pequeño & Ergo Pro. En esta ocasión, será en la Sala Capitol, donde el público podrá disfrutar de uno de los dúos de moda dentro del rap español. Las entradas están disponibles a partir de los 18 euros.

Otro de los conciertos de este mes será el de Walls. El artista murciano llegará a Santiago para presentar ante el público gallego Luna 18, su segundo álbum, y donde repasará algunos de sus éxitos pasados. Será el sábado 2 de noviembre en la Sala Capitol y las entradas están agotadas.

Isa Cea, Rafa Mallo y Rodrigo Caamaño, en una foto promocional de Triángulo de Amor Bizarro.

La banda gallega Triángulo de Amor Bizarro celebra sus veinte años con una gira especial que pasará por Compostela. Un concierto especial que no será igual a los anteriores, ya que el azar y el propio público serán los encargados de elegir los dos discos que sonarán esa noche. La cita será el viernes 8 de noviembre en la Sala Capitol y las entradas se pueden adquirir desde los 12 euros.

Otro de los grandes conciertos que acogerá la capital gallega este mes será el del cantautor Ismael Serrano, que actuará en el Auditorio Abanca el 21 de noviembre. El cantante madrileño regresa a Santiago con su nueva gira La canción de nuestra vida, un espectáculo lleno de poesía, en el que invita al público a disfrutar del privilegio de escuchar sus éxitos de siempre pero también canciones inéditas. Las entradas están disponibles a partir de los 28 euros.

Santiago despedirá noviembre con el concierto de Marina Reche. La cantante alicantina estará en laciudad el 30 de noviembre para presentar su último álbum, Lo he intentado. La cita, para la que no quedan entradas, será en la Sala Capitol.

Teatro

El espectáculo teatral 'Mujeres: La Dramedia'.

Irene Junquera, La Forte y Amagoia Eizaguirre llegarán a Santiago para presentar Mujeres: La Dramedia, un show teatral con espíritu de programa de televisión. Una macrofiesta de pijamas en la que además de cantar y bailar, las protagonistas intentarán arreglar el mundo. Un espectáculo lleno de humor que se podrá ver en el Auditorio Abanca el próximo 10 de noviembre. Las entradas están disponibles a partir de los 18 euros.

Festival Outono Códax

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Outono Códax Festival (@outonocodaxfest)

La nueva edición del festival Outono Códax, que se celebrará en Santiago del 31 de octubre al 23 de noviembre, traerá a la capital gallega a artistas internacionales y nacionales para disfrutar de los ritmos del blues, soul y del rock sureño. Esta es la programación:

9 de noviembre : concierto de The Sheepdogs y The Commoners, en la Sala Capitol

: concierto de The Sheepdogs y The Commoners, en la Sala Capitol 15 de noviembre : concierto de Los Tiki Phantoms, en la Sala Riquela

: concierto de Los Tiki Phantoms, en la Sala Riquela 21 de noviembre : concierto de Shannon & The Clams y Mambas Negras, en la Sala Capitol

: concierto de Shannon & The Clams y Mambas Negras, en la Sala Capitol 22 de noviembre : concierto de The Jive Aces y The Fuzillis, en la Sala Capitol

: concierto de The Jive Aces y The Fuzillis, en la Sala Capitol 23 de noviembre: concierto de Fantastic Negrito y Madame Bird, en la Sala Capitol

Festival de Cine

Anterior edición del Festival Cineuropa. Cultura de Galicia

Del 8 al 29 de noviembre, el séptimo arte conquistará las calles de Santiago de Compostela con la 38ª edición del Festival Cineuropa. Un certamen pensado exclusivamente en el espectador, en el que se podrá disfrutar de los filmes premiados en Cannes, Berlín, Venecia o San Sebastián, pero también del pequeño cine alternativo.

Compostela ilustrada

Santiago acoge una nueva edición de 'Compostela ilustrada'. Concello de Santiago

Dibujantes e ilustradores se citarán en Santiago en la nueva edición del Encuentro Internacional de Cuadernos de Viaje 'Compostela ilustrada', que se celebrará en la ciudad del 7 al 10 de noviembre. Artistas de renombre como la ilustradora polaca Iwona Flaszczynska, el francés Pierre Amoudry o la gallega Blanca Escrigas impartirán conferencias gratuitas abiertas a toda la ciudadanía. Consulta aquí la programación completa.