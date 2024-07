Fantastic Negrito o The Sheepdogs, entre los primeros confirmados del Outono Códax en Santiago

El festival Outono Códax regresa este otoño a Santiago de Compostela con una nueva selección de artistas internacionales y nacionales que irán desde el blues, al soul o al rock sureño.

Este martes la organización ha desvelado los primeros nombres confirmados para esta 14 edición, entre los que destacan artistas como el estadounidense Fantastic Negrito, ganador de dos Grammys consecutivos al mejor disco de blues contemporáneo; o los canadienses The Sheepdogs, que llegarán a Compostela -solo ofrecen dos fechas más en España- para presentar su rock sureño y la psicodelia de la vieja escuela.

Se suman al cartel los californianos Shannon & The Clams, acompañantes habituales de bandas como The Black Keys o Greta Van Fleet, y cuyo estilo se sustenta sobre el garaje rock, el soul de los años 70, el doo wop y la primera psicodelia. Este otoño también se podrá disfrutar del directo de la que se está considerada como la número uno de bandas de swing de Reino Unido, The Jive Aces.

El Outono Códax también tendrá representación gallega de la mano de Mambas Negras y Madame Bird completan los nombres adelantados por la organización del festival. Los catalanes Tiki Phantoms, The Fuzillis y The Courettes completan el cartel.

Los conciertos se celebrarán del 31 de octubre al 23 de noviembre, en el Riquela Club y en la Sala Capitol. Las entradas ya están a la venta con diferentes tarifas: los conciertos que tengan lugar en la Sala Capitol tendrán un precio de 20 euros, mientras que los que se hagan en el Riquela Club serán de 15 euros.

Los abonos, ya disponibles, tienen un precio de 65 euros, excepto los 50 primeros, que se pueden adquirir por 55 euros (más gastos de gestión).

Programación

The Courettes : Riquela Club, jueves 31 de octubre, a las 20:30 horas.

: Riquela Club, jueves 31 de octubre, a las 20:30 horas. The Sheepdogs : Sala Capitol, sábado 9 de noviembre, a las 20:30 horas.

Los Tiki Phantoms : Riquela Club, viernes 15 de noviembre, a las 20:30 horas.

Shannon & The Clams y Mambas negras : Sala Capitol, jueves 21 de noviembre, a las 20:30 horas.

The Jive Aces y The Fuzillis : Sala Capitol, viernes 22 de noviembre, a las 20:30 horas.

Fantastic Negrito y Madame Bird: Sala Capitol, sábado 23 de noviembre, a las 20:30 horas.