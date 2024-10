Planes en A Coruña para pasarlo de miedo este puente: Halloween, Feira do Mel y mucho más

Los vecinos de A Coruña están a punto de dar el pistoletazo de salida a un fin de semana muy especial marcado por el festivo del 1 de noviembre. Los coruñeses tendrán la oportunidad de aprovechar este día extra de descanso para descansar en casa o pasear por algunos de los parques de la ciudad aprovechando el buen tiempo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la agenda de Quincemil es posible consultar todos los eventos del fin de semana (y del próximo mes), aunque en este artículo recopilamos aquellos que no te puedes perder. Ya te adelantamos que hay numerosas fiestas con motivo de Halloween y una feria de la miel a tan solo unos minutos de la ciudad. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos!

Halloween

Una calabaza de Halloween. Getty Images

De nada sirve tener el mejor disfraz si este Halloween te vas a queda en casa. En la ciudad se organizan numerosas actividades como fiestas temáticas en bares y discotecas, rutas de Truco o Traco y pases del terror. En Monte Alto, por ejemplo, celebrarán la 'Torre del Terror', mientras que el barrio de Os Mallos ha organizado una ruta muy especial para los más pequeños de la casa.

La cartelera de las salas de cine está plagada de terror y en A Coruña puedes ver proyecciones como El llanto y Smile 2. En lo que respecta al ocio nocturno, la Sala Pelícano tiene preparada una fiesta de lo más espeluznante: habrá sesión light para los que tengan entre 14 y 17 años de 18:00 a 23:30 horas y a partir de las 00:30 para los mayores de 25. Makkan Club, por su parte, tiene todo listo para su esperada cena de Halloween.

En último lugar, y no por ello menos importante, el centro comercial Marineda City contará hasta 1 de noviembre con O Túnel do Samaín. Además, este jueves, 31 de octubre, a las 19:00 horas, tendrá lugar un concurso de disfraces presentado por el actor gallego Carlos Sante y que contará con distintas categorías: adultos, niños, parejas y mascotas.

Feira do Mel de Olerios

XXXIV Feira do Mel de Perillo (A Coruña). Cedida

Oleiros (A Coruña) celebrará este próximo domingo la XXXIV edición de la Feira do Mel. 'Deliciosamente doce' es el lema de la cita que reunirá en el Polideportivo de Perillo a un total de 41 apicultores gallegos, que expondrán y venderán sus alimentos y productos; por supuesto, todos relacionados con la miel.

La Big Band de la Escuela Municipal de Música de Oleiros amenizará la jornada con un concierto a las 13:00 horas. Con esta feria, única en toda Galicia, el Ayuntamiento de Oleiros pretende apoyar a un sector productivo que "sufre la constante amenaza de la globalización".

Cine y palomitas

Espectadores en una sala de cine. Shutterstock

Los amantes del séptimo arte tendrán la oportunidad de asistir a una proyección gratuita en el Centro Gallego de Artesa de la Imagen (CGAI). Los demonios de barrio cuenta la historia de Rosa, una profesional de primera línea que lleva una vida exigente, si bien la muerte de su abuelo, del que se había distanciado, acaba provocándole un repentino ataque de ansiedad que pone en duda sus decisiones.

Aunque no será un plan para disfrutar este fin de semana, la Fiesta del Cine regresa a A Coruña del lunes 4 al jueves 7 de noviembre con entradas a 3,50 euros. A diferencia de ediciones anteriores, ya no se necesita acreditación y, por tanto, para disfrutar de películas del momento a precio superreducido, no hace falta hacer ninguna gestión, solo comprar la entrada y disfrutar.

II Encuentro Internacional de Tunas Veteranas

Imagen de archivo de una tuna. Shutterstock

La Tuna de Veteranos de A Coruña celebra este año su 32º aniversario y para celebrar esta efemérides ha programado varios eventos de interés, entre ellos la III edición del Encuentro Internacional de Tunas Veteranas, que tendrá lugar este próximo 2 de noviembre en el Centro Sociocultura Ágora.

La cita arrancará a las 20:00 horas y en ella participarán las siguientes tunas: Quarentuna de Coimbra (Portugal), Troyanos de Compostela, Paleotuna de Ingeniería de la UNAM (México) y la Turna de Veteranos de A Coruña. Las entradas cuestan 5 euros y están disponibles en la página web Ataquilla.com.

Pasear por los parques de la ciudad

Parque de Santa Margarita, en A Coruña.

El tiempo nos acompañará las próximas jornadas y no hay mejor plan que pasear por los parques de la ciudad. Un día en la playa puede ser un plan tentador en verano, pero en pleno otoño caminar por zonas verdes es un acierto seguro. El Parque de Santa Margarita, por ejemplo, dispone de varias zonas de juegos para adultos y niños, merenderos y zona canina, así como un bar donde poder tomar algo después de la caminata.

Adolfo Suárez, Bens y Oza son otros parques perfectos para pasar el día en familia. Los tres cuentan con zonas específicas para niños y adultos, y además, tienen terrenos extensos, por lo que un paseo puede ser un respiro y una oportunidad para conocer otros barrios de A Coruña.

Espectáculos para niños y adultos

Cantajuegos. Cantajuegos (Facebook)

El espectáculo 'Cantajuegos Burbujas' aterriza este fin de semana en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Este nuevo show promete canciones llenas de marcha y energía para cantar y bailar de la mano de los Cantajuegos, los infaltables Coco, Pepe y Buby y un nuevo amigo, el Pajarito. La risa, el humor y el cariño serán las protagonistas del domingo, 3 de noviembre, para jugar con cada burbuja de color, al ritmo de cada canción.

Por otra parte, Marco Pérez, el viralísimo comediante venezolano, llega por primera vez a la ciudad herculina en su gira mundial para compartir su humor crudo e irresistible que lo ha lanzado a la fama. El poder de un chisme promete un domingo inolvidable en el Palacio de Exposiciones y Congreso (Palexco).