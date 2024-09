El festival Curtocircuito regresa este martes a Santiago con más de 40 proyecciones

El Festival Internacional de Cinema Curtocircuito llega a Santiago para exhibir desde este martes 1 y hasta el domingo 6 de octubre un total de 42 películas procedentes de 16 países.

Con un 66% de dirección femenina, esta 21ª edición cuenta con una programación "marcada por el compromiso con la igualdad y con una amplia representación internacional", ha destacado este lunes el director del festival, Pela del Álamo, que ha presentado la nueva edición acompañado por la concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao; el director de Agadic, Jacobo Sutil; y el diputado de Patrimonio de la Diputación de A Coruña, Xosé Pernas.

La Sala Capitol y el Teatro Principal acogerán los más de 40 filmes, distribuidos en tres secciones: Cosmos, la sección oficial; Planeta GZ, para las propuestas más singulares de Galicia; y Supernova, para el cine emergente gallego. Además, el festival contará con una amplia programación paralela que incluye las artes sonoras y visuales más vanguardistas.

Las cineastas como Elena López Riera, Marina Lameiro, Gala Hernández, Sandra Schafer y Rainer Kohlberger presentarán sus obras en este certamen. Además, un año más vuelve a reivindicarse el cine gallego, con su presencia en cuatro de las ocho secciones de cine dedicadas al audiovisual gallego: Planeta GZ, Supernova, Terra e Curtocircuito x Cineclube de Compostela.

La responsable de Cultura del Concello de Santiago, Míriam Louzao, ha destacado la apuesta "por unha programación competitiva, o seu compromiso coa igualdade e unha ampla representación internacional" del festival.

Por su parte, el director de Agadic ha reivindicado la colaboración entre administraciones, tan necesaria para apoyar "eventos estratégicos" como es este festival que, ha dicho, se caracteriza por su "continua evolución".

Por su parte, Xosé Penas ha subrayado que Curtocircuito se ha erigido como uno de los festivales más importantes, no solo a nivel gallego y estatal, "hasta en Europa"; así como su apuesta por la "cultura de proximidad", poniendo el foco en nuevos creadores, en el feminismo y en el ecologismo.

Programación

La inauguración de Curtocircuirto correrá a cargo de la formación efímera Submarina de Improvisación, que musicará en directo la cinta Veinte mil leguas de viaje submarino (Stuart Paton, 1916).

Entre las cintas programadas están Las novias del Sur, de Elena López Riera, estrenada en el pasado festival de Cannes y con la que presenta a un grupo de mujeres maduras que hablan de deseo, de su matrimonio y de su relación íntima con la sexualidad; y Cuerdas, de Estíbaliz Urresola Solaguren, que presenta a una coral de mujeres que está a punto de disolverse porque han perdido una subvención municipal y ahora debe decidir si acepta o no el patrocinio de una de las empresas que contamina con su valle.

También se proyectará Pura, dirigida por la actriz gallega Carmen Méndez que, por primera vez coge una cámara para filmar el retrato de su madre y de su abuela, además de su propio retrato.

A nivel internacional, la norteamericana Jessica Dunn Rovinelli llega con Life Story, un texto autobiográfico original de la filósofa McKenzie Wark que se combina con una investigación de su cuerpo desnudo y su vida doméstica.

En la sección Planeta GZ se proyectarán cintas como Humedalia, de Irene Sáenz Carballeira; Queimar cando morra, de Inés Pintor; Corre o vento, de Paula Fuentes y Guillermo Cabrera; Pechar caixas abrir caixas, de Hugo Amoedo; Patios de luz, de Fran Rodríguez Casal, o Exposed, de Nela Fraga.

Completan Planeta GZ A Blurred Photograph is a Space for a Memory Proposal, de Sabela Eiriz; O patio, de Ariadna Cordal García; e Histeria do meu pequeno mundo, de Pablo Fontenla.

En el apartado dedicado a las promesas gallegas, cada una de las siete piezas que propone la sección Supernova, sirve de canal para la procura de la propia identidad con estilos y formatos propios dentro del documental, la ficción y el cine experimental, que se entrelazan creando una corriente de cine nuevo y predominantemente femenino.

El cuerpo que existe más que yo, de Elena Mato; Muíño D'abaixo, de Cris Souto; Pura, de Carmen Méndez; A mirada de elas, de Clara Maseda de A Veiga; .jpeg, de Anxo González, o May You Live To See The Dawn, de Patricia Lleras y Ramón Martínez se expresan a través de diversas formas artísticas o acercan su singularidad.

Residencia Artística con Rocío Madrid

La Residencia Artística que acogerá a la fotógrafa y artista visual Rocío Madrid, que tratará de "plasmar su visión de la ciudad". "La artista trabajará en la representación de las realidades que pasan desapercibidas, así como observar los lugares más emblemáticos o las estampas más comunes de esos nuevos prismas, siempre desde una libertad creativa absoluta tanto en forma como en contenido", detallan.

Curtocircuito continúa con su labor de recuperación del patrimonio cinematográfico amateur gallego. En esta ocasión se centrará en el trabajo de Equipo 64, fundado por Gonzalo Anaya, Enrique Banet y Ezequiel Méndez. El festival incluirá la proyección de los documentales O Camiño de Santiago, Malpica, Pórtico de Compostela, Catro prazas y Compostela. Las copias de estas películas están depositadas en la Filmoteca y llevan más de 50 años sin ser proyectadas públicamente.

Más actividades

Además, desde el jueves 3 y hasta el domingo 6 se desarrollarán espectáculos audiovisuales de la mano de artistas internacionales como 33EMYBW (Shanghái), Joey Holder (Reino Unido), Ricardo Giovinetto y Alessandra Leone (Italia), entre otros.

También habrá charlas y mesas redondas como las lideradas por el artista y docente Mario Santamaría, que ofrecerá la sesión 'Seguir un cable e enterrarnos no mar', y la oceanógrafa, escritora y artista, Mae Lubetkin, que recorrerá las profundidades oceánicas en su sesión 'Futuros dos fondos mariños: Ciencia e ficción en dimensións profundas'.

Otra de las actividades, en colaboración con el colectivo Galiza Emocional, será la Expedición Metaturística de la mano de la antropóloga mexicana Valeria Mata y del director de escena gallego Marcos PTT.

Como novedad de esta edición, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) -con el apoyo de Santiago Turismo y de Santiago de Compostela Film Commision- lanza #OutraCompostela, un curso para educar alrededor del cine que se desarrollará a través de las redes sociales.

Los más pequeños también tendrán su espacio con las secciones Teenage Riot y Criaturas.

Entradas

Los abonos y entradas pueden adquirirse a través de Compostela Cultura y, de manera presencial, en la Zona C-Punto de información cultural.

Hay tres tipos de abonos: para todas las proyecciones, con un precio de 20 euros; para los Live AV (espectáculos audiovisuales en directo), con un coste de 30 euros; y el abono integral por 40 euros.

Las entradas para las proyecciones cuestan cuatro euros. El precio de las sesiones live AV en el Teatro Principal es de ocho euros, y de 14 euros en la Sala Capitol. El acceso a las sesiones especiales en el Teatro Principal es gratuito, previa recogida de invitación.