La Aesia de A Coruña creará un centro nacional de certificación en inteligencia artificial

El director de la Agencia Española de Supervisión de la inteligencia artificial (AESIA), Ignasi Belda, ha anunciado este lunes que la agencia creará un centro nacional de certificación en inteligencia artificial. Así lo ha detallado durante su intervención en la quinta edición del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Bajo el título España, como líder de una política sanitaria europea, estas jornadas acogen debates y ponencias como la de Belda, que fue nombrado el pasado junio director de la AESIA, un órgano de control pionero en Europa que tiene su sede en A Coruña. En su ponencia, ha anunciado que la agencia "va a crear el centro nacional de certificación en IA, que va a operar hasta que se creen organismos o centros certificadores", según ha recogido El ESPAÑOL.

En ese sentido, ha detallado que la agencia será "una entidad que se va a dedicar a supervisar el buen uso de la IA en el mercado nacional, tanto para empresas públicas como privadas".

"No es un centro de investigación, no es un centro universitario o tecnológico, es una agencia de supervisión de mercado. En otras palabras, la AESIA es a la IA lo que el Banco de España al sector financiero, una entidad que se va a dedicar a supervisar el buen uso de la IA en el mercado nacional, tanto para empresas públicas como privadas", ha señalado.

Reglamento de la IA

Belda también ha repasado las grandes líneas maestras del Reglamento de Inteligencia Artificial, aprobado en julio por la Comisión Europea y que entró en vigor el pasado 1 de agosto. "Tiene una fuerte inspiración en el reglamento de productos sanitarios (MDR), con una clasificación de 4 categorías basada en el riesgo", ha explicado.



El reglamento recoge algunas aplicaciones prohibidas, "como reconocer emociones en puestos de trabajo o centros educativos". En el polo opuesto se encontrarían las "aplicaciones de riesgo bajo o riesgo nulo, que son el 98%". En este caso el reglamento es "muy laxo", ha detallado, por lo que "no hay problema en que se use la IA en todas las materias en las que no hay ninguna vida humana o ningún derecho humano fundamental en riesgo".

En cuanto al ámbito de las "tecnologías sanitarias", ha asegurado que "van a estar en la categoría 2 o 3, por lo que será necesario un certificado de conformidad europea". Con todo, los requisitos para obtenerla serán "cosas de sentido común". "Algunos de estos requisitos se solapan con los del reglamento de productos sanitarios (MDR) y, si se cumplen, se obtiene la marca CE para poder operar en el mercado nacional y europeo".