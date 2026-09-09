La CRMH de A Coruña demanda que Meirás priorice la defensa de las víctimas del franquismo como Lugar de Memoria

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha anunciado este miércoles que presentará un Recurso Administrativo Potestativo de Reposición sobre el contenido de la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática. La entidad, una de las impulsoras del reconocimiento, demanda que la defensa de la memoria de las víctimas del franquismo sea el eje central de la declaración.

"Non estamos a falar dun plan de usos nin de aspectos culturais do Pazo de Meirás. A declaración só debe ter en conta na xustificación ás vítimas, a represión e os atentados cometidos contra os dereitos humanos e a súa vulneración sistemática", señalan en un comunicado.

El Pazo de Meirás fue inicialmente propiedad de Emilia Pardo Bazán, uno de los aspectos argumentados en la declaración como Lugar de Memoria.

En este sentido, la CRMH recuerda que la intelectual no fue víctima de la dictadura franquista, así que " a súa figura non pode ser un eixo xustificativo do Lugar de Memoria", por lo que solicitará que el principal argumento de la declaración se centre en las víctimas de la represión franquista.

Asimismo, denuncian la eliminación de la condición de "Pazo" de este inmueble ubicado en Sada.

En el mismo recurso, la entidad subrayará la importancia de mantener esta nomenclatura y otros aspectos importantes como " a omisión absolutamente irregular, do papel xogado polo asociacionismo memorialista como promotores da iniciativa. Tamén sobre a necesidade de reorientar o relato histórico da declaración en relación coa impunidade e o propio relato da represión. Erros na tipificación do espolio acontecido en Meirás e propostas concretas de incorporación e modificación na parte resolutiva da declaración do Pazo de Meirás como Lugar de Memoria".

El recurso de la CRMH cuenta con el apoyo de otras entidades como Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, AVV Atochas-Montealto-A Torre, AV Agra do Orzán, AC Eira Vella, Agrupación Cultural O Galo, Memoria Verdade e Xustiza, Comité por la Memoria Histórica do Val de Limia, Comité de Memoria Histórica de la Comarca de Celanova, Vía Galega, Fundación Galiza Sempre, Fundación Moncho Reboiras o la Confederación Intersindical Galega. En el ámbito estatal, otras entidades también apoyan esta reclamación.